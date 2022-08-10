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Собянин присвоил названия 22 строящимся станциям метро - РИА Новости, 10.08.2022
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Собянин присвоил названия 22 строящимся станциям метро
Собянин присвоил названия 22 строящимся станциям метро - РИА Новости, 10.08.2022
Собянин присвоил названия 22 строящимся станциям метро
Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил наименования 22 строящимся станциям метро, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:57
2022-08-10T10:59
общество
москва
московский метрополитен
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил наименования 22 строящимся станциям метро, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Правительство Москвы утвердило наименования ряда проектируемых строящихся станций Московского метрополитена. Решение было принято с учетом мнения москвичей, выраженных путем голосования на портале "Активный гражданин". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что строящейся конечной станции Сокольнической линии метро, которая будет расположена между улицами Потаповская Роща и Александры Монаховой вдоль строящейся магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, присвоено наименование Потапово. Проектируемой станции Люблинско-Дмитровской линии метро, расположенной вблизи примыкания проектируемого проезда № 1423 к Южнопортовой улице, присвоено наименование Южный порт. Новая станция метро улучшит транспортную доступность реорганизуемой территории, прилегающей к Южному речному порту."Наименования получили 4 станции строящейся Троицкой линии: Новаторская – расположена вдоль улицы Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту, пересадочная на одноименную станцию Большой кольцевой линии; Генерала Тюленева – расположена вблизи примыкания улицы Генерала Тюленева к улице Теплый Стан; Кедровая – расположена вдоль Калужского шоссе вблизи примыкания к нему Армейской улицы; Ватутинки – расположена вдоль Калужского шоссе вблизи примыкания к нему проектируемого проезда № 7166", - говорится в сообщении.Уточняется, что проектируемой конечной станции Арбатско-Покровской линии метро, расположенной вблизи примыкания Сахалинской улицы к Уссурийской улице, присвоено наименование Гольяново."Наименования получили 8 станций будущей Бирюлевской линии: ЗИЛ – расположена вблизи примыкания улицы Лисицкого к проспекту Лихачева, пересадочная на одноименную станцию МЦК; Кленовый бульвар – расположена вблизи примыкания улицы Новинки к Кленовому бульвару, пересадочная на одноименную станцию Большой кольцевой линии; Курьяново – расположена вблизи примыкания 4-й Курьяновской улицы к Батюнинской улице; Москворечье – расположена вблизи примыкания Каширского шоссе к территории музея-заповедника "Коломенское"; Кавказский бульвар – расположена вдоль Кавказского бульвара вблизи примыкания к Ереванской улице; Каспийская – расположена между 6-й Радиальной улицей и проектируемым проездом № 5437; Липецкая – расположена вдоль Липецкой улицы вблизи примыкания к Педагогической улице; Лебедянская – расположена вдоль Липецкой улицы вблизи примыкания к Лебедянской улице", - дополняется в сообщении.Сообщается, что наименования получили 5 станций строящейся Рублево-Архангельской линии: Звенигородская – расположена вблизи примыкания улицы Шеногина к 1-му Силикатному проезду; Народное Ополчение – расположена вдоль улицы Демьяна Бедного вблизи пересечения с проспектом Маршала Жукова, пересадочная на одноименную станцию Большой кольцевой линии; Серебряный Бор – расположена вблизи пересечения улицы Паршина и Живописной улицы; Строгино – расположена вдоль Строгинского бульвара вблизи пересечения с улицей Кулакова, пересадочная на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии; Липовая Роща – расположена вблизи примыкания Мякининского шоссе к МКАД."Наименования получили 2 станции строящейся Большой кольцевой линии: Нагатинский Затон – расположена вблизи пересечения Коломенской улицы и Коломенской набережной; Нижегородская – расположена между шоссе Фрезер и Рязанским проспектом, пересадочная на одноименные станции Некрасовской линии и МЦК", - говорится в сообщении.
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общество, москва, московский метрополитен, сергей собянин, городское хозяйство москвы
10:57 10.08.2022 (обновлено: 10:59 10.08.2022)
 
Собянин присвоил названия 22 строящимся станциям метро

Cобянин утвердил наименования 22 строящимся станциям шести линий московского метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил наименования 22 строящимся станциям метро, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Правительство Москвы утвердило наименования ряда проектируемых строящихся станций Московского метрополитена. Решение было принято с учетом мнения москвичей, выраженных путем голосования на портале "Активный гражданин". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что строящейся конечной станции Сокольнической линии метро, которая будет расположена между улицами Потаповская Роща и Александры Монаховой вдоль строящейся магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, присвоено наименование Потапово. Проектируемой станции Люблинско-Дмитровской линии метро, расположенной вблизи примыкания проектируемого проезда № 1423 к Южнопортовой улице, присвоено наименование Южный порт. Новая станция метро улучшит транспортную доступность реорганизуемой территории, прилегающей к Южному речному порту.
"Наименования получили 4 станции строящейся Троицкой линии: Новаторская – расположена вдоль улицы Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту, пересадочная на одноименную станцию Большой кольцевой линии; Генерала Тюленева – расположена вблизи примыкания улицы Генерала Тюленева к улице Теплый Стан; Кедровая – расположена вдоль Калужского шоссе вблизи примыкания к нему Армейской улицы; Ватутинки – расположена вдоль Калужского шоссе вблизи примыкания к нему проектируемого проезда № 7166", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проектируемой конечной станции Арбатско-Покровской линии метро, расположенной вблизи примыкания Сахалинской улицы к Уссурийской улице, присвоено наименование Гольяново.
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"Наименования получили 8 станций будущей Бирюлевской линии: ЗИЛ – расположена вблизи примыкания улицы Лисицкого к проспекту Лихачева, пересадочная на одноименную станцию МЦК; Кленовый бульвар – расположена вблизи примыкания улицы Новинки к Кленовому бульвару, пересадочная на одноименную станцию Большой кольцевой линии; Курьяново – расположена вблизи примыкания 4-й Курьяновской улицы к Батюнинской улице; Москворечье – расположена вблизи примыкания Каширского шоссе к территории музея-заповедника "Коломенское"; Кавказский бульвар – расположена вдоль Кавказского бульвара вблизи примыкания к Ереванской улице; Каспийская – расположена между 6-й Радиальной улицей и проектируемым проездом № 5437; Липецкая – расположена вдоль Липецкой улицы вблизи примыкания к Педагогической улице; Лебедянская – расположена вдоль Липецкой улицы вблизи примыкания к Лебедянской улице", - дополняется в сообщении.
Сообщается, что наименования получили 5 станций строящейся Рублево-Архангельской линии: Звенигородская – расположена вблизи примыкания улицы Шеногина к 1-му Силикатному проезду; Народное Ополчение – расположена вдоль улицы Демьяна Бедного вблизи пересечения с проспектом Маршала Жукова, пересадочная на одноименную станцию Большой кольцевой линии; Серебряный Бор – расположена вблизи пересечения улицы Паршина и Живописной улицы; Строгино – расположена вдоль Строгинского бульвара вблизи пересечения с улицей Кулакова, пересадочная на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии; Липовая Роща – расположена вблизи примыкания Мякининского шоссе к МКАД.
"Наименования получили 2 станции строящейся Большой кольцевой линии: Нагатинский Затон – расположена вблизи пересечения Коломенской улицы и Коломенской набережной; Нижегородская – расположена между шоссе Фрезер и Рязанским проспектом, пересадочная на одноименные станции Некрасовской линии и МЦК", - говорится в сообщении.
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ОбществоМоскваМосковский метрополитенСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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