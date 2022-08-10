https://ria.ru/20220810/melitopol-1808747619.html
Система ПВО отразила атаку украинских войск на Мелитополь
Система ПВО отразила атаку украинских войск на Мелитополь - РИА Новости, 10.08.2022
Система ПВО отразила атаку украинских войск на Мелитополь
Система ПВО сработала в небе над Мелитополем в Запорожской области, цель сбита, по предварительной информации, разрушений нет, сообщил РИА Новости член главного РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T22:49
2022-08-10T22:49
2022-08-10T22:49
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Система ПВО сработала в небе над Мелитополем в Запорожской области, цель сбита, по предварительной информации, разрушений нет, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220810/molodezh-1808724120.html
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Система ПВО отразила атаку украинских войск на Мелитополь
Власти Запорожской области сообщили, что система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь