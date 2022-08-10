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Система ПВО отразила атаку украинских войск на Мелитополь - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/melitopol-1808747619.html
Система ПВО отразила атаку украинских войск на Мелитополь
Система ПВО отразила атаку украинских войск на Мелитополь - РИА Новости, 10.08.2022
Система ПВО отразила атаку украинских войск на Мелитополь
Система ПВО сработала в небе над Мелитополем в Запорожской области, цель сбита, по предварительной информации, разрушений нет, сообщил РИА Новости член главного РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T22:49
2022-08-10T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Система ПВО сработала в небе над Мелитополем в Запорожской области, цель сбита, по предварительной информации, разрушений нет, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, мелитополь, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
22:49 10.08.2022
 
Система ПВО отразила атаку украинских войск на Мелитополь

Власти Запорожской области сообщили, что система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Система ПВО сработала в небе над Мелитополем в Запорожской области, цель сбита, по предварительной информации, разрушений нет, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"В небе был слышен взрыв. Отработала система ПВО. Очередная атака украинских боевиков отражена. Цель успешно сбита", - сказал Рогов.
По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.
Лидер молодежной организации Мелитополя рассказывает о ситуации в городе - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 19:58Специальная военная операция на Украине
Лидер молодежной организации из Мелитополя рассказала о ситуации в городе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьМелитопольУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Рогов
 
 
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