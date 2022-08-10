https://ria.ru/20220810/melitopol-1808747619.html

Система ПВО отразила атаку украинских войск на Мелитополь

Система ПВО отразила атаку украинских войск на Мелитополь - РИА Новости, 10.08.2022

Система ПВО отразила атаку украинских войск на Мелитополь

Система ПВО сработала в небе над Мелитополем в Запорожской области, цель сбита, по предварительной информации, разрушений нет, сообщил РИА Новости член главного РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T22:49

2022-08-10T22:49

2022-08-10T22:49

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Система ПВО сработала в небе над Мелитополем в Запорожской области, цель сбита, по предварительной информации, разрушений нет, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

https://ria.ru/20220810/molodezh-1808724120.html

запорожская область

мелитополь

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в мире, запорожская область, мелитополь, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов