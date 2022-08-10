https://ria.ru/20220810/medved-1808563205.html
История о том, что медведь растерзал людей на Сахалине, оказалась фейком
История о том, что медведь растерзал людей на Сахалине, оказалась фейком - РИА Новости, 10.08.2022
История о том, что медведь растерзал людей на Сахалине, оказалась фейком
Распространяемая в соцсетях и ряде местных СМИ новость о медведе, жертвами которого на Сахалине якобы стали два человека, представляет собой классический фейк,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:29
2022-08-10T13:29
2022-08-10T17:30
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727064581_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_a566eda5074d575153b9f4db7b9f38e7.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 авг — РИА Новости. Распространяемая в соцсетях и ряде местных СМИ новость о медведе, жертвами которого на Сахалине якобы стали два человека, представляет собой классический фейк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства."По данным специалистов-охотоведов Макаровского, Долинского и Корсаковского районных лесничеств, на территории которых якобы обнаружены растерзанные тела женщины и мужчины, а также ликвидирован хищник, сигналов о подобном происшествии им не поступало", — рассказал собеседник агентства.Кроме того, одно из местных СМИ выяснило, что распространявшиеся фотографии с погибшей женщиной касаются происшествия в другом регионе и им несколько лет.
https://ria.ru/20220808/shpitsbergen-1808045721.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727064581_95:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_44bfa94dd2b2e38f64791a4a0f0bcb17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
13:29 10.08.2022 (обновлено: 17:30 10.08.2022)
История о том, что медведь растерзал людей на Сахалине, оказалась фейком
Новость о том, что жертвами медведя на Сахалине стали два человека, оказалась фейком
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 авг — РИА Новости. Распространяемая в соцсетях и ряде местных СМИ новость о медведе, жертвами которого на Сахалине якобы стали два человека, представляет собой классический фейк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства.
"По данным специалистов-охотоведов Макаровского, Долинского и Корсаковского районных лесничеств, на территории которых якобы обнаружены растерзанные тела женщины и мужчины, а также ликвидирован хищник, сигналов о подобном происшествии им не поступало", — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, одно из местных СМИ выяснило, что распространявшиеся фотографии с погибшей женщиной касаются происшествия в другом регионе и им несколько лет.