https://ria.ru/20220810/medved-1808563205.html

История о том, что медведь растерзал людей на Сахалине, оказалась фейком

История о том, что медведь растерзал людей на Сахалине, оказалась фейком - РИА Новости, 10.08.2022

История о том, что медведь растерзал людей на Сахалине, оказалась фейком

Распространяемая в соцсетях и ряде местных СМИ новость о медведе, жертвами которого на Сахалине якобы стали два человека, представляет собой классический фейк,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:29

2022-08-10T13:29

2022-08-10T17:30

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 авг — РИА Новости. Распространяемая в соцсетях и ряде местных СМИ новость о медведе, жертвами которого на Сахалине якобы стали два человека, представляет собой классический фейк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства."По данным специалистов-охотоведов Макаровского, Долинского и Корсаковского районных лесничеств, на территории которых якобы обнаружены растерзанные тела женщины и мужчины, а также ликвидирован хищник, сигналов о подобном происшествии им не поступало", — рассказал собеседник агентства.Кроме того, одно из местных СМИ выяснило, что распространявшиеся фотографии с погибшей женщиной касаются происшествия в другом регионе и им несколько лет.

https://ria.ru/20220808/shpitsbergen-1808045721.html

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2022

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происшествия