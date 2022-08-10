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История о том, что медведь растерзал людей на Сахалине, оказалась фейком - РИА Новости, 10.08.2022
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История о том, что медведь растерзал людей на Сахалине, оказалась фейком
История о том, что медведь растерзал людей на Сахалине, оказалась фейком - РИА Новости, 10.08.2022
История о том, что медведь растерзал людей на Сахалине, оказалась фейком
Распространяемая в соцсетях и ряде местных СМИ новость о медведе, жертвами которого на Сахалине якобы стали два человека, представляет собой классический фейк,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:29
2022-08-10T17:30
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 авг — РИА Новости. Распространяемая в соцсетях и ряде местных СМИ новость о медведе, жертвами которого на Сахалине якобы стали два человека, представляет собой классический фейк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства."По данным специалистов-охотоведов Макаровского, Долинского и Корсаковского районных лесничеств, на территории которых якобы обнаружены растерзанные тела женщины и мужчины, а также ликвидирован хищник, сигналов о подобном происшествии им не поступало", — рассказал собеседник агентства.Кроме того, одно из местных СМИ выяснило, что распространявшиеся фотографии с погибшей женщиной касаются происшествия в другом регионе и им несколько лет.
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происшествия
13:29 10.08.2022 (обновлено: 17:30 10.08.2022)
 
История о том, что медведь растерзал людей на Сахалине, оказалась фейком

Новость о том, что жертвами медведя на Сахалине стали два человека, оказалась фейком

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бурый медведь. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 авг — РИА Новости. Распространяемая в соцсетях и ряде местных СМИ новость о медведе, жертвами которого на Сахалине якобы стали два человека, представляет собой классический фейк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства.
"По данным специалистов-охотоведов Макаровского, Долинского и Корсаковского районных лесничеств, на территории которых якобы обнаружены растерзанные тела женщины и мужчины, а также ликвидирован хищник, сигналов о подобном происшествии им не поступало", — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, одно из местных СМИ выяснило, что распространявшиеся фотографии с погибшей женщиной касаются происшествия в другом регионе и им несколько лет.
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 14:53Туризм
На Шпицбергене туристка пострадала при нападении белого медведя
 
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