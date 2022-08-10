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Мариуполь без цензуры: свидетели говорят, что творилось в их русском городе - РИА Новости, 10.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html
Мариуполь без цензуры: свидетели говорят, что творилось в их русском городе
Мариуполь без цензуры: свидетели говорят, что творилось в их русском городе - РИА Новости, 10.08.2022
Мариуполь без цензуры: свидетели говорят, что творилось в их русском городе
Фильм, перед которым сложно пожелать приятного просмотра, — "Мариуполь. Русский город" — рассказывает о жизни местного населения. Премьера на большом экране... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:00
2022-08-10T12:14
культура
мариуполь
донбасс
служба безопасности украины
кино и сериалы
что посмотреть
днр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Елена Короткова. Фильм, перед которым сложно пожелать приятного просмотра, — "Мариуполь. Русский город" — рассказывает о жизни местного населения. Премьера на большом экране состоялась 8 августа в московском "Октябре". Создатели предупредили: прямую речь решили не цензурировать, чтобы показать, как люди разговаривают на самом деле. В кинотеатре присутствовала одна из героинь картины Ольга Селецкая. О поисках близких, мечтах о полном освобождении русскоговорящих территорий и родном языке — в материале РИА Новости.Где теперь дом— Пошли!— Куда?— Домой, — говорит мариуполец Павел, который с трудом нашел свою семью.Здания по всему городу разрушены, уцелевшие квартиры разграблены. Теперь "домом" они называют подвал, где ютятся с детьми. Электричества нет около двух месяцев, запасы еды заканчиваются. "Кухней" стал костер во дворе. Вода есть в скважине у соседей, за ней приходилось добираться под обстрелом.В версии для кинотеатра речь героев фильма "Мариуполь. Русский город" совсем не цензурировалась — авторы поставили перед собой задачу показать все как есть."Нам нужны ваши окна"Режиссер Станислав Обищенко, корреспондент RT, посвятил свой проект освободительной операции в Мариуполе. В документальном фильме нет закадрового голоса, только прямая речь — и это важно. Съемочная группа провела в городе два месяца, плечом к плечу с жителями и военнослужащими. Перевод не понадобился: все говорят на русском.В центре повествования — Павел Чуприна и Ольга Селецкая, коренные мариупольцы. Камера следует за ними в драмтеатр, от которого остались руины, а также в полуразрушенные дома: Павел и Ольга ищут своих родных. А еще в "пыточные" киевского режима."Нам нужны ваши окна", — кричали националисты, вышибали двери и выгоняли всех, оборудуя огневые позиции на подоконниках в жилых домах. Люди выбегали в чем есть, иногда успевали схватить куртку или одеяло. "Не уйдешь — вынесем", — угрожали им.Тут же, рядом, лежит ее мертвый муж. Он тяжело болел, и вот не выдержало сердце. Из квартиры всех выгнали, угрожали расстрелять. Семья пыталась выехать из города, но все пути были отрезаны. Во дворе, под деревом, в этот момент проходят похороны: самодельная табличка, горка земли, пара людей читают молитвы.ПавелМариуполь — город промышленный. Въехав на территорию любого завода, попадаешь в другой мир: там своя инфраструктура, скверы. На каждом предприятии трудились более десяти тысяч человек. Павел раньше работал на металлургическом комбинате имени Ильича.Он приехал в родные места после того, как освободили Мариуполь. Родители, брат, племянники — сейчас ни с кем нет связи. Павел идет по улицам, всматривается в лица — вдруг кого-то узнает. Женщина гуляет с таксой. На лавке укачивают младенца, в этом районе несколько грудничков. Одна из оставшихся в квартире бабушек рассказывает: "Я в угол забиваюсь и беру кота на руки, когда бомбят". Если дом зачищен, многие боятся уехать, потому что мародеры вынесут все, что осталось. Чтобы отыскать друзей и близких, люди ходят по дворам и спрашивают: "Третий этаж, квартира такая-то, не видели наших?"Наконец Павел находит мать: та тоже отказывается покидать дом."Я тебя с 24 февраля, с пяти утра жду", — повторяет она, не веря своим глазам.ОльгаНа премьеру приехала Ольга Селецкая, она в движении "Русская весна" с 2014-го.В марте у нее пропала внучка. Съемочная группа RT помогла ее найти. Девочку приютила другая семья, все очень сдружились и расставались уже со слезами на глазах.Где они были эти восемь лет В 2014-м Ольга провела 120 дней в плену: в аэропорту Мариуполя и в здании СБУ. "Раньше в окрестностях были ямы с трупами, потом следы замели", — утверждает она.В тайных тюрьмах были "пыточные", кое-где на стенах остались следы крови. Задержанные с пакетами на голове сидели в ряд на полу, азовцы следили за порядком. Особенно отпечатались в ее памяти позывные Мясник и Доктор. От многих боевиков пахло алкоголем.Пленных избивали, душили мешками, погружали головой в воду — и после очередного акта насилия продолжали допрос. Еще могли поместить на стол, положить мокрые тряпки в область почек и пропустить разряд тока, рассказывает Ольга.Думала ли она тогда, на этом "электрическом столе", что спустя восемь лет сможет поднять над зданием мариупольской администрации российский флаг?Почему не по-украински?У фильма кольцевая композиция: в начале и в конце за кадром слышны какие-то переговоры по рации.— А почему не по-украински? — спрашивает Ольгу кинооператор.— Потому что Мариуполь — это русский город, — объясняет она.До 2014-го этот крупнейший населенный пункт Азовского побережья был русскоязычным. А сегодня дети там порой не понимают, что написано в учебниках. Родители берут книги на русском из библиотеки, чтобы хоть как-то обучать их на дому.Детей много: кто-то радуется, что мама пришла – ходила за гуманитаркой – теперь можно будет поесть. В сумке макароны, масло — всё самое простое, но для мариупольцев и это праздник. Кому-то достались конфеты. Кто-то плачет. Девочка в куртке с розовыми крылышками играет возле подвала так увлеченно, что не отвлекается, даже когда начинается обстрел.До украинизации местный драмтеатр был русским, говорит Павел, осматривая обломки вокруг полууцелевшей лестницы. Сейчас в этих руинах сложно разглядеть былое величие.Если ты русскоговорящий, отношение было "как к расходному материалу". Об этом рассказывают герои картины. Приходилось даже отучать детей говорить, что Донбасс — русский, поясняет брат Павла.Фильм "Мариуполь. Русский город" доступен на платформах Rutube, ВКонтакте и Яндекс.Дзен.
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мариуполь, донбасс, служба безопасности украины, кино и сериалы, что посмотреть , днр, донецкая народная республика, национализм
08:00 10.08.2022 (обновлено: 12:14 10.08.2022)
 

Мариуполь без цензуры: свидетели говорят, что творилось в их русском городе

© RT РоссияКадр из фильма "Мариуполь. Русский город"
Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
© RT Россия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Елена Короткова. Фильм, перед которым сложно пожелать приятного просмотра, — "Мариуполь. Русский город" — рассказывает о жизни местного населения. Премьера на большом экране состоялась 8 августа в московском "Октябре". Создатели предупредили: прямую речь решили не цензурировать, чтобы показать, как люди разговаривают на самом деле. В кинотеатре присутствовала одна из героинь картины Ольга Селецкая. О поисках близких, мечтах о полном освобождении русскоговорящих территорий и родном языке — в материале РИА Новости.

Где теперь дом

Пошли!
Куда?
Домой, — говорит мариуполец Павел, который с трудом нашел свою семью.
Здания по всему городу разрушены, уцелевшие квартиры разграблены. Теперь "домом" они называют подвал, где ютятся с детьми. Электричества нет около двух месяцев, запасы еды заканчиваются. "Кухней" стал костер во дворе. Вода есть в скважине у соседей, за ней приходилось добираться под обстрелом.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Директор вещания телеканала RT Россия Антон Красовский и съемочная группа на премьере фильма "Мариуполь. Русский город" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

Директор вещания телеканала RT Россия Антон Красовский и съемочная группа на премьере фильма Мариуполь. Русский город в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
1 из 3

Директор вещания телеканала RT Россия Антон Красовский и съемочная группа на премьере фильма "Мариуполь. Русский город" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Режиссер фильма, корреспондент RT Станислав Обищенко на премьере, Ольга Селецкая (слева)

Режиссер фильма корреспондент RT Станислав Обищенко на премьере фильма Мариуполь. Русский город в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
2 из 3

Режиссер фильма, корреспондент RT Станислав Обищенко на премьере, Ольга Селецкая (слева)

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетители на фотовыставке перед премьерой фильма "Мариуполь. Русский город"

Посетители на фотовыставке перед премьерой фильма Мариуполь. Русский город в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
3 из 3

Посетители на фотовыставке перед премьерой фильма "Мариуполь. Русский город"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Директор вещания телеканала RT Россия Антон Красовский и съемочная группа на премьере фильма "Мариуполь. Русский город" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Режиссер фильма, корреспондент RT Станислав Обищенко на премьере, Ольга Селецкая (слева)

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетители на фотовыставке перед премьерой фильма "Мариуполь. Русский город"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В версии для кинотеатра речь героев фильма "Мариуполь. Русский город" совсем не цензурировалась — авторы поставили перед собой задачу показать все как есть.

"Нам нужны ваши окна"

Режиссер Станислав Обищенко, корреспондент RT, посвятил свой проект освободительной операции в Мариуполе. В документальном фильме нет закадрового голоса, только прямая речь — и это важно. Съемочная группа провела в городе два месяца, плечом к плечу с жителями и военнослужащими. Перевод не понадобился: все говорят на русском.
В центре повествования — Павел Чуприна и Ольга Селецкая, коренные мариупольцы. Камера следует за ними в драмтеатр, от которого остались руины, а также в полуразрушенные дома: Павел и Ольга ищут своих родных. А еще в "пыточные" киевского режима.
"Нам нужны ваши окна", — кричали националисты, вышибали двери и выгоняли всех, оборудуя огневые позиции на подоконниках в жилых домах. Люди выбегали в чем есть, иногда успевали схватить куртку или одеяло. "Не уйдешь — вынесем", — угрожали им.
© RT РоссияКадр из фильма "Мариуполь. Русский город"
Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
1 из 6
Кадр из фильма "Мариуполь. Русский город"
© RT Россия
© RT Россия

Еду греют на костре

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
2 из 6

Еду греют на костре

© RT Россия
© RT Россия

Жители были вынуждены покинуть свои дома

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
3 из 6

Жители были вынуждены покинуть свои дома

© RT Россия
© RT Россия

Разрушенные дома Мариуполя

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
4 из 6

Разрушенные дома Мариуполя

© RT Россия
© RT Россия

Горящий дом

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
5 из 6

Горящий дом

© RT Россия
© RT Россия

Разрушения, показанные в фильме "Мариуполь. Русский город"

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
6 из 6

Разрушения, показанные в фильме "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия
1 из 6
Кадр из фильма "Мариуполь. Русский город"
© RT Россия
2 из 6

Еду греют на костре

© RT Россия
3 из 6

Жители были вынуждены покинуть свои дома

© RT Россия
4 из 6

Разрушенные дома Мариуполя

© RT Россия
5 из 6

Горящий дом

© RT Россия
6 из 6

Разрушения, показанные в фильме "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия

"Мы не знали, что такое ад, но теперь поняли", — признается местная жительница.

Тут же, рядом, лежит ее мертвый муж. Он тяжело болел, и вот не выдержало сердце. Из квартиры всех выгнали, угрожали расстрелять. Семья пыталась выехать из города, но все пути были отрезаны.
Во дворе, под деревом, в этот момент проходят похороны: самодельная табличка, горка земли, пара людей читают молитвы.

"Мы пушечное мясо, мы щи для них, — говорит женщина. — Они прикрываются любыми живыми силами".

© RT Россия

Самодельная табличка на могиле во дворе дома. Кадр из фильма "Мариуполь. Русский город"

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
1 из 2

Самодельная табличка на могиле во дворе дома. Кадр из фильма "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия
© RT Россия

Мариуполь, вид сверху, весна 2022

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
2 из 2

Мариуполь, вид сверху, весна 2022

© RT Россия
1 из 2

Самодельная табличка на могиле во дворе дома. Кадр из фильма "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия
2 из 2

Мариуполь, вид сверху, весна 2022

© RT Россия

Павел

Мариуполь — город промышленный. Въехав на территорию любого завода, попадаешь в другой мир: там своя инфраструктура, скверы. На каждом предприятии трудились более десяти тысяч человек. Павел раньше работал на металлургическом комбинате имени Ильича.
© RT Россия

Павел Чуприна

Павел Чуприна. Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
1 из 5

Павел Чуприна

© RT Россия
© RT Россия

Во дворе дома

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
2 из 5

Во дворе дома

© RT Россия
© RT Россия

Военные

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
3 из 5

Военные

© RT Россия
© RT Россия

Вид на "Азовсталь" и Азовское море

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
4 из 5

Вид на "Азовсталь" и Азовское море

© RT Россия
© RT Россия

Мост, ведущий к заводу "Азовсталь"

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
5 из 5

Мост, ведущий к заводу "Азовсталь"

© RT Россия
1 из 5

Павел Чуприна

© RT Россия
2 из 5

Во дворе дома

© RT Россия
3 из 5

Военные

© RT Россия
4 из 5

Вид на "Азовсталь" и Азовское море

© RT Россия
5 из 5

Мост, ведущий к заводу "Азовсталь"

© RT Россия
Он приехал в родные места после того, как освободили Мариуполь. Родители, брат, племянники — сейчас ни с кем нет связи. Павел идет по улицам, всматривается в лица — вдруг кого-то узнает. Женщина гуляет с таксой. На лавке укачивают младенца, в этом районе несколько грудничков. Одна из оставшихся в квартире бабушек рассказывает: "Я в угол забиваюсь и беру кота на руки, когда бомбят". Если дом зачищен, многие боятся уехать, потому что мародеры вынесут все, что осталось. Чтобы отыскать друзей и близких, люди ходят по дворам и спрашивают: "Третий этаж, квартира такая-то, не видели наших?"
Наконец Павел находит мать: та тоже отказывается покидать дом.
"Я тебя с 24 февраля, с пяти утра жду", — повторяет она, не веря своим глазам.
© RT Россия

Павел Чуприна с матерью. Кадр из фильма "Мариуполь. Русский город"

Павел Чуприна. Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
1 из 3

Павел Чуприна с матерью. Кадр из фильма "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия
© RT Россия

Жительница Мариуполя

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
2 из 3

Жительница Мариуполя

© RT Россия
© RT Россия

Жительница города

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
3 из 3

Жительница города

© RT Россия
1 из 3

Павел Чуприна с матерью. Кадр из фильма "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия
2 из 3

Жительница Мариуполя

© RT Россия
3 из 3

Жительница города

© RT Россия

Ольга

На премьеру приехала Ольга Селецкая, она в движении "Русская весна" с 2014-го.

"Восемь лет Донбасс был "Брестской крепостью", терпел нападки националистов. Я восемь лет ждала Россию", — сказала она перед показом фильма.

В марте у нее пропала внучка. Съемочная группа RT помогла ее найти. Девочку приютила другая семья, все очень сдружились и расставались уже со слезами на глазах.
© RT РоссияОльга Селецкая с внучкой
Ольга Селецкая. Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
© RT Россия
Ольга Селецкая с внучкой

Где они были эти восемь лет

В 2014-м Ольга провела 120 дней в плену: в аэропорту Мариуполя и в здании СБУ. "Раньше в окрестностях были ямы с трупами, потом следы замели", — утверждает она.
В тайных тюрьмах были "пыточные", кое-где на стенах остались следы крови. Задержанные с пакетами на голове сидели в ряд на полу, азовцы следили за порядком. Особенно отпечатались в ее памяти позывные Мясник и Доктор. От многих боевиков пахло алкоголем.
© RT Россия

Ольга Селецкая в фильме "Мариуполь. Русский город"

Ольга Селецкая. Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
1 из 5

Ольга Селецкая в фильме "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия
© RT Россия

БТР с маркировкой "Z"

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
2 из 5

БТР с маркировкой "Z"

© RT Россия
© RT Россия

Ольга Селецкая

Ольга Селецкая. Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
3 из 5

Ольга Селецкая

© RT Россия
© RT Россия

Ольга Селецкая в Мариуполе

Ольга Селецкая. Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
4 из 5

Ольга Селецкая в Мариуполе

© RT Россия
© RT Россия

БТР на улицах города

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
5 из 5

БТР на улицах города

© RT Россия
1 из 5

Ольга Селецкая в фильме "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия
2 из 5

БТР с маркировкой "Z"

© RT Россия
3 из 5

Ольга Селецкая

© RT Россия
4 из 5

Ольга Селецкая в Мариуполе

© RT Россия
5 из 5

БТР на улицах города

© RT Россия
Пленных избивали, душили мешками, погружали головой в воду — и после очередного акта насилия продолжали допрос. Еще могли поместить на стол, положить мокрые тряпки в область почек и пропустить разряд тока, рассказывает Ольга.
Думала ли она тогда, на этом "электрическом столе", что спустя восемь лет сможет поднять над зданием мариупольской администрации российский флаг?

Почему не по-украински?

У фильма кольцевая композиция: в начале и в конце за кадром слышны какие-то переговоры по рации.
— А почему не по-украински? — спрашивает Ольгу кинооператор.
— Потому что Мариуполь — это русский город, — объясняет она.
До 2014-го этот крупнейший населенный пункт Азовского побережья был русскоязычным. А сегодня дети там порой не понимают, что написано в учебниках. Родители берут книги на русском из библиотеки, чтобы хоть как-то обучать их на дому.
© RT Россия

Вид на город с дрона

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
1 из 3

Вид на город с дрона

© RT Россия
© RT Россия

Фрагмент из фильма "Мариуполь. Русский город"

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
2 из 3

Фрагмент из фильма "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия
© RT Россия

Разрушения, показанные в фильме "Мариуполь. Русский город"

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
3 из 3

Разрушения, показанные в фильме "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия
1 из 3

Вид на город с дрона

© RT Россия
2 из 3

Фрагмент из фильма "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия
3 из 3

Разрушения, показанные в фильме "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия
Детей много: кто-то радуется, что мама пришла – ходила за гуманитаркой – теперь можно будет поесть. В сумке макароны, масло — всё самое простое, но для мариупольцев и это праздник. Кому-то достались конфеты. Кто-то плачет. Девочка в куртке с розовыми крылышками играет возле подвала так увлеченно, что не отвлекается, даже когда начинается обстрел.
© RT Россия

Девочка играет на лестнице в подвал. Кадр из фильма "Мариуполь. Русский город"

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
1 из 6

Девочка играет на лестнице в подвал. Кадр из фильма "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия
© RT Россия

Дети в подвале

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
2 из 6

Дети в подвале

© RT Россия
© RT Россия

Жизнь мариупольцев

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
3 из 6

Жизнь мариупольцев

© RT Россия
© RT Россия

На улице Мариуполя

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
4 из 6

На улице Мариуполя

© RT Россия
© RT Россия

Детская площадка

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
5 из 6

Детская площадка

© RT Россия
© RT Россия

Жилые кварталы города

Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
6 из 6

Жилые кварталы города

© RT Россия
1 из 6

Девочка играет на лестнице в подвал. Кадр из фильма "Мариуполь. Русский город"

© RT Россия
2 из 6

Дети в подвале

© RT Россия
3 из 6

Жизнь мариупольцев

© RT Россия
4 из 6

На улице Мариуполя

© RT Россия
5 из 6

Детская площадка

© RT Россия
6 из 6

Жилые кварталы города

© RT Россия
До украинизации местный драмтеатр был русским, говорит Павел, осматривая обломки вокруг полууцелевшей лестницы. Сейчас в этих руинах сложно разглядеть былое величие.

"Многие артисты должны были выучить украинский, а это ведь нетипично для нашего региона", — отмечает он.

© RT Россия

Павел Чуприна нашел и спас кошку в развалинах драмтеатра

Павел Чуприна. Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
1 из 2

Павел Чуприна нашел и спас кошку в развалинах драмтеатра

© RT Россия
© RT Россия

Мариупольцы не могут поверить, что они наконец могут просто ходить по городу, гулять

Павел Чуприна. Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
2 из 2

Мариупольцы не могут поверить, что они наконец могут просто ходить по городу, гулять

© RT Россия
1 из 2

Павел Чуприна нашел и спас кошку в развалинах драмтеатра

© RT Россия
2 из 2

Мариупольцы не могут поверить, что они наконец могут просто ходить по городу, гулять

© RT Россия
Если ты русскоговорящий, отношение было "как к расходному материалу". Об этом рассказывают герои картины. Приходилось даже отучать детей говорить, что Донбасс — русский, поясняет брат Павла.

Теперь мариупольцы, герои фильма, выражают собственное мнение обо всем этом без опаски. И уверены: "Победим, все будет хорошо!"

Фильм "Мариуполь. Русский город" доступен на платформах Rutube, ВКонтакте и Яндекс.Дзен.
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