https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html

Мариуполь без цензуры: свидетели говорят, что творилось в их русском городе

Мариуполь без цензуры: свидетели говорят, что творилось в их русском городе - РИА Новости, 10.08.2022

Мариуполь без цензуры: свидетели говорят, что творилось в их русском городе

Фильм, перед которым сложно пожелать приятного просмотра, — "Мариуполь. Русский город" — рассказывает о жизни местного населения. Премьера на большом экране... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:00

2022-08-10T08:00

2022-08-10T12:14

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Елена Короткова. Фильм, перед которым сложно пожелать приятного просмотра, — "Мариуполь. Русский город" — рассказывает о жизни местного населения. Премьера на большом экране состоялась 8 августа в московском "Октябре". Создатели предупредили: прямую речь решили не цензурировать, чтобы показать, как люди разговаривают на самом деле. В кинотеатре присутствовала одна из героинь картины Ольга Селецкая. О поисках близких, мечтах о полном освобождении русскоговорящих территорий и родном языке — в материале РИА Новости.Где теперь дом— Пошли!— Куда?— Домой, — говорит мариуполец Павел, который с трудом нашел свою семью.Здания по всему городу разрушены, уцелевшие квартиры разграблены. Теперь "домом" они называют подвал, где ютятся с детьми. Электричества нет около двух месяцев, запасы еды заканчиваются. "Кухней" стал костер во дворе. Вода есть в скважине у соседей, за ней приходилось добираться под обстрелом.В версии для кинотеатра речь героев фильма "Мариуполь. Русский город" совсем не цензурировалась — авторы поставили перед собой задачу показать все как есть."Нам нужны ваши окна"Режиссер Станислав Обищенко, корреспондент RT, посвятил свой проект освободительной операции в Мариуполе. В документальном фильме нет закадрового голоса, только прямая речь — и это важно. Съемочная группа провела в городе два месяца, плечом к плечу с жителями и военнослужащими. Перевод не понадобился: все говорят на русском.В центре повествования — Павел Чуприна и Ольга Селецкая, коренные мариупольцы. Камера следует за ними в драмтеатр, от которого остались руины, а также в полуразрушенные дома: Павел и Ольга ищут своих родных. А еще в "пыточные" киевского режима."Нам нужны ваши окна", — кричали националисты, вышибали двери и выгоняли всех, оборудуя огневые позиции на подоконниках в жилых домах. Люди выбегали в чем есть, иногда успевали схватить куртку или одеяло. "Не уйдешь — вынесем", — угрожали им.Тут же, рядом, лежит ее мертвый муж. Он тяжело болел, и вот не выдержало сердце. Из квартиры всех выгнали, угрожали расстрелять. Семья пыталась выехать из города, но все пути были отрезаны. Во дворе, под деревом, в этот момент проходят похороны: самодельная табличка, горка земли, пара людей читают молитвы.ПавелМариуполь — город промышленный. Въехав на территорию любого завода, попадаешь в другой мир: там своя инфраструктура, скверы. На каждом предприятии трудились более десяти тысяч человек. Павел раньше работал на металлургическом комбинате имени Ильича.Он приехал в родные места после того, как освободили Мариуполь. Родители, брат, племянники — сейчас ни с кем нет связи. Павел идет по улицам, всматривается в лица — вдруг кого-то узнает. Женщина гуляет с таксой. На лавке укачивают младенца, в этом районе несколько грудничков. Одна из оставшихся в квартире бабушек рассказывает: "Я в угол забиваюсь и беру кота на руки, когда бомбят". Если дом зачищен, многие боятся уехать, потому что мародеры вынесут все, что осталось. Чтобы отыскать друзей и близких, люди ходят по дворам и спрашивают: "Третий этаж, квартира такая-то, не видели наших?"Наконец Павел находит мать: та тоже отказывается покидать дом."Я тебя с 24 февраля, с пяти утра жду", — повторяет она, не веря своим глазам.ОльгаНа премьеру приехала Ольга Селецкая, она в движении "Русская весна" с 2014-го.В марте у нее пропала внучка. Съемочная группа RT помогла ее найти. Девочку приютила другая семья, все очень сдружились и расставались уже со слезами на глазах.Где они были эти восемь лет В 2014-м Ольга провела 120 дней в плену: в аэропорту Мариуполя и в здании СБУ. "Раньше в окрестностях были ямы с трупами, потом следы замели", — утверждает она.В тайных тюрьмах были "пыточные", кое-где на стенах остались следы крови. Задержанные с пакетами на голове сидели в ряд на полу, азовцы следили за порядком. Особенно отпечатались в ее памяти позывные Мясник и Доктор. От многих боевиков пахло алкоголем.Пленных избивали, душили мешками, погружали головой в воду — и после очередного акта насилия продолжали допрос. Еще могли поместить на стол, положить мокрые тряпки в область почек и пропустить разряд тока, рассказывает Ольга.Думала ли она тогда, на этом "электрическом столе", что спустя восемь лет сможет поднять над зданием мариупольской администрации российский флаг?Почему не по-украински?У фильма кольцевая композиция: в начале и в конце за кадром слышны какие-то переговоры по рации.— А почему не по-украински? — спрашивает Ольгу кинооператор.— Потому что Мариуполь — это русский город, — объясняет она.До 2014-го этот крупнейший населенный пункт Азовского побережья был русскоязычным. А сегодня дети там порой не понимают, что написано в учебниках. Родители берут книги на русском из библиотеки, чтобы хоть как-то обучать их на дому.Детей много: кто-то радуется, что мама пришла – ходила за гуманитаркой – теперь можно будет поесть. В сумке макароны, масло — всё самое простое, но для мариупольцев и это праздник. Кому-то достались конфеты. Кто-то плачет. Девочка в куртке с розовыми крылышками играет возле подвала так увлеченно, что не отвлекается, даже когда начинается обстрел.До украинизации местный драмтеатр был русским, говорит Павел, осматривая обломки вокруг полууцелевшей лестницы. Сейчас в этих руинах сложно разглядеть былое величие.Если ты русскоговорящий, отношение было "как к расходному материалу". Об этом рассказывают герои картины. Приходилось даже отучать детей говорить, что Донбасс — русский, поясняет брат Павла.Фильм "Мариуполь. Русский город" доступен на платформах Rutube, ВКонтакте и Яндекс.Дзен.

https://ria.ru/20220730/rodina-1805808908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

мариуполь, донбасс, служба безопасности украины, кино и сериалы, что посмотреть , днр, донецкая народная республика, национализм