https://ria.ru/20220810/mali-1808668630.html
Путин и глава Мали обсудили взаимодействие во внешней политике
Путин и глава Мали обсудили взаимодействие во внешней политике - РИА Новости, 10.08.2022
Путин и глава Мали обсудили взаимодействие во внешней политике
Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта удовлетворены взаимодействием во внешнеполитической сфере, в том числе... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:01
2022-08-10T17:01
2022-08-10T17:03
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта удовлетворены взаимодействием во внешнеполитической сфере, в том числе координацией по линии ООН, сообщает пресс-служба Кремля.Путин и лидер Мали провели телефонный разговор по инициативе малийской стороны."Выражено удовлетворение уровнем российско-малийского взаимодействия во внешнеполитической сфере, включающего координацию позиций по линии ООН", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220810/mali-1808668189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, оон, владимир путин, россия
17:01 10.08.2022 (обновлено: 17:03 10.08.2022)
Путин и глава Мали обсудили взаимодействие во внешней политике
Путин и глава Мали Гойта выразили удовлетворенность взаимодействием во внешней политике