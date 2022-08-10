https://ria.ru/20220810/mali-1808668630.html

Путин и глава Мали обсудили взаимодействие во внешней политике

Путин и глава Мали обсудили взаимодействие во внешней политике - РИА Новости, 10.08.2022

Путин и глава Мали обсудили взаимодействие во внешней политике

Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта удовлетворены взаимодействием во внешнеполитической сфере, в том числе... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:01

2022-08-10T17:01

2022-08-10T17:03

в мире

мали

оон

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта удовлетворены взаимодействием во внешнеполитической сфере, в том числе координацией по линии ООН, сообщает пресс-служба Кремля.Путин и лидер Мали провели телефонный разговор по инициативе малийской стороны."Выражено удовлетворение уровнем российско-малийского взаимодействия во внешнеполитической сфере, включающего координацию позиций по линии ООН", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220810/mali-1808668189.html

мали

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мали, оон, владимир путин, россия