https://ria.ru/20220810/mali-1808667595.html
Глава Мали рассказал Путину об усилиях по стабилизации обстановки
Глава Мали рассказал Путину об усилиях по стабилизации обстановки - РИА Новости, 10.08.2022
Глава Мали рассказал Путину об усилиях по стабилизации обстановки
Президент переходного периода Мали Ассими Гойта в разговоре с президентом России Владимиром Путиным проинформировал об усилиях по стабилизации обстановки и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:59
2022-08-10T16:59
2022-08-10T17:00
в мире
мали
буркина-фасо
нигер
владимир путин
ассими гойта
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент переходного периода Мали Ассими Гойта в разговоре с президентом России Владимиром Путиным проинформировал об усилиях по стабилизации обстановки и борьбе с террористическими группировками, сообщает пресс-служба Кремля."Ассими Гойта дал развернутую характеристику происходящих в Мали процессов, а также информировал об усилиях руководства страны, направленных на стабилизацию обстановки и бескомпромиссную борьбу с террористическими группировками", - говорится в сообщении.В последнее время в Мали идет активная борьба с террористическими группировками. В июне военные нейтрализовали более 60 джихадистов в центре африканского государства, где ранее в результате атак террористов погибли более 130 человек. Объектами нападений стали город Дьялассагу в области Мопти и близлежащие населенные пункты Диавели и Дессагу. В начале августа, по сообщению агентства Франс пресс, по меньшей мере 17 солдат и четыре мирных жителя погибли в результате атаки террористов в Тессите, в приграничной зоне между Мали, Буркина-Фасо и Нигером.
https://ria.ru/20220809/mali-1808279588.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, буркина-фасо, нигер, владимир путин, ассими гойта
16:59 10.08.2022 (обновлено: 17:00 10.08.2022)
Глава Мали рассказал Путину об усилиях по стабилизации обстановки
Глава Мали Гойта рассказал Путину о стабилизации обстановки и борьбе с террористами