https://ria.ru/20220810/mali-1808667595.html

Глава Мали рассказал Путину об усилиях по стабилизации обстановки

Глава Мали рассказал Путину об усилиях по стабилизации обстановки - РИА Новости, 10.08.2022

Глава Мали рассказал Путину об усилиях по стабилизации обстановки

Президент переходного периода Мали Ассими Гойта в разговоре с президентом России Владимиром Путиным проинформировал об усилиях по стабилизации обстановки и... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:59

2022-08-10T16:59

2022-08-10T17:00

в мире

мали

буркина-фасо

нигер

владимир путин

ассими гойта

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент переходного периода Мали Ассими Гойта в разговоре с президентом России Владимиром Путиным проинформировал об усилиях по стабилизации обстановки и борьбе с террористическими группировками, сообщает пресс-служба Кремля."Ассими Гойта дал развернутую характеристику происходящих в Мали процессов, а также информировал об усилиях руководства страны, направленных на стабилизацию обстановки и бескомпромиссную борьбу с террористическими группировками", - говорится в сообщении.В последнее время в Мали идет активная борьба с террористическими группировками. В июне военные нейтрализовали более 60 джихадистов в центре африканского государства, где ранее в результате атак террористов погибли более 130 человек. Объектами нападений стали город Дьялассагу в области Мопти и близлежащие населенные пункты Диавели и Дессагу. В начале августа, по сообщению агентства Франс пресс, по меньшей мере 17 солдат и четыре мирных жителя погибли в результате атаки террористов в Тессите, в приграничной зоне между Мали, Буркина-Фасо и Нигером.

https://ria.ru/20220809/mali-1808279588.html

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буркина-фасо

нигер

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, буркина-фасо, нигер, владимир путин, ассими гойта