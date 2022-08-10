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Захарова прокомментировала идею Макфола о "сборе" с россиян - РИА Новости, 10.08.2022
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Захарова прокомментировала идею Макфола о "сборе" с россиян
Захарова прокомментировала идею Макфола о "сборе" с россиян - РИА Новости, 10.08.2022
Захарова прокомментировала идею Макфола о "сборе" с россиян
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инициативу экс-посла США в России Майкла Макфола о "сборе" с россиян за поездки в "свободные страны",... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:56
2022-08-10T20:23
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
майкл макфол
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инициативу экс-посла США в России Майкла Макфола о "сборе" с россиян за поездки в "свободные страны", поинтересовалась, сколько платят американцы за восстановление разрушенных Штатами стран.Макфол утверждает, что каждый россиянин, получающий визу для поездок в "свободную страну", должен оплатить "дополнительный сбор или налог". Экс-посол уверен, что собранные средства нужно направить в специальный фонд восстановления Украины.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.
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в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, майкл макфол, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
18:56 10.08.2022 (обновлено: 20:23 10.08.2022)
 
Захарова прокомментировала идею Макфола о "сборе" с россиян

Захарова спросила Макфола, сколько граждане США платят за восстановление разрушенных стран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инициативу экс-посла США в России Майкла Макфола о "сборе" с россиян за поездки в "свободные страны", поинтересовалась, сколько платят американцы за восстановление разрушенных Штатами стран.

"Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда? Майкл, когда администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах? Наверное, сразу после выборов в конгресс, чтобы уже наверняка", — написала она в своем Telegram-канале.

Макфол утверждает, что каждый россиянин, получающий визу для поездок в "свободную страну", должен оплатить "дополнительный сбор или налог". Экс-посол уверен, что собранные средства нужно направить в специальный фонд восстановления Украины.
После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.
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