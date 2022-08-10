https://ria.ru/20220810/makfol-1808704665.html

Захарова прокомментировала идею Макфола о "сборе" с россиян

Захарова прокомментировала идею Макфола о "сборе" с россиян - РИА Новости, 10.08.2022

Захарова прокомментировала идею Макфола о "сборе" с россиян

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инициативу экс-посла США в России Майкла Макфола о "сборе" с россиян за поездки в "свободные страны",... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:56

2022-08-10T18:56

2022-08-10T20:23

в мире

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

майкл макфол

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инициативу экс-посла США в России Майкла Макфола о "сборе" с россиян за поездки в "свободные страны", поинтересовалась, сколько платят американцы за восстановление разрушенных Штатами стран.Макфол утверждает, что каждый россиянин, получающий визу для поездок в "свободную страну", должен оплатить "дополнительный сбор или налог". Экс-посол уверен, что собранные средства нужно направить в специальный фонд восстановления Украины.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.

https://ria.ru/20220809/estoniya-1808348495.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, майкл макфол, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии