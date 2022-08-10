18:56 10.08.2022 (обновлено: 20:23 10.08.2022)
Захарова прокомментировала идею Макфола о "сборе" с россиян
Захарова спросила Макфола, сколько граждане США платят за восстановление разрушенных стран
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инициативу экс-посла США в России Майкла Макфола о "сборе" с россиян за поездки в "свободные страны", поинтересовалась, сколько платят американцы за восстановление разрушенных Штатами стран.
"Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда? Майкл, когда администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах? Наверное, сразу после выборов в конгресс, чтобы уже наверняка", — написала она в своем Telegram-канале.
Макфол утверждает, что каждый россиянин, получающий визу для поездок в "свободную страну", должен оплатить "дополнительный сбор или налог". Экс-посол уверен, что собранные средства нужно направить в специальный фонд восстановления Украины.
После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.
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