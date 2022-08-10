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Мэр Мадрида оскорбил русских и пригрозил отнять у них недвижимость
Мэр Мадрида оскорбил русских и пригрозил отнять у них недвижимость - РИА Новости, 10.08.2022
Мэр Мадрида оскорбил русских и пригрозил отнять у них недвижимость
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда в беседе с представившимися киевским градоначальником Кличко пранкерами Вованом и Лексусом пообещал помочь депортировать... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:24
2022-08-10T15:24
2022-08-10T16:42
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россия
евросоюз
владимир краснов (пранкер вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда в беседе с представившимися киевским градоначальником Кличко пранкерами Вованом и Лексусом пообещал помочь депортировать украинцев на родину и отнять у русских недвижимость. Об этом говорится в видео, опубликованном на их Rutube-канале.Пранкеры от лица мэра Киева заявили, что украинцы не должны отдыхать на испанских пляжах."Сейчас их задача — погибнуть на поле боя", — добавил один из собеседников и спросил, может ли Мадрид помочь с депортацией граждан Украины на родину.Мартинес-Алмейда в свою очередь поддержал отправку украинцев обратно в страну для участия в боевых действиях.Он также заявил, что необходимо "наказать русских ублюдков".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220809/pomosch-1808318181.html
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в мире, мадрид, украина, испания, россия, евросоюз, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус)
15:24 10.08.2022 (обновлено: 16:42 10.08.2022)
Мэр Мадрида оскорбил русских и пригрозил отнять у них недвижимость
Мэр Мадрида Мартинес-Алмейда оскорбил русских и пригрозил отнять у них всю недвижимость