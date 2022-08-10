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Патриарх Кирилл призвал восстановить порядок во Львовской епархии - РИА Новости, 10.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220810/lvov-1808510141.html
Патриарх Кирилл призвал восстановить порядок во Львовской епархии
Патриарх Кирилл призвал восстановить порядок во Львовской епархии - РИА Новости, 10.08.2022
Патриарх Кирилл призвал восстановить порядок во Львовской епархии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Львовского и Галицкого Филарета с 50-летием и выразил надежду на восстановление церковного порядка... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:08
2022-08-10T11:11
религия
петр порошенко
русская православная церковь
московский патриархат
константинопольский патриархат
украина
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Львовского и Галицкого Филарета с 50-летием и выразил надежду на восстановление церковного порядка в епархии."Господь призвал вас к епископским трудам, вручив вашим заботам паству Львовской епархии, где уже десять лет вы несете свое служение. Выражаю надежду на то, что по милости Божией канонический порядок во вверенном вам церковном уделе в скором времени будет восстановлен", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном во вторник на сайте Русской православной церкви.Патриарх отметил, что значимые годы жизни митрополита связаны с московскими духовными школами, обучаясь в которых, он нес послушание у патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Предстоятель РПЦ также пожелал юбиляру терпения и духовной мудрости.Ранее митрополит Филарет заявлял, что был одним из инициаторов созыва Собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который в мае 2022 года принял решение о независимости УПЦ от Московского патриархата. В интервью по его итогам, опубликованном на сайте Львовской епархии, митрополит Филарет рассказал, что на Соборе была дискуссия, обращаться ли в РПЦ с вопросом о предоставлении автокефалии и его участники "вместе пришли к выводу, что не надо этого делать". По высказанному в интервью мнению митрополита, "надо говорить не об автокефалиях, не об устройстве Церкви, а о единстве православия в Украине".В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Летом 2022 года депутаты Львовского горсовета приняли решение о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.Ранее на Украине была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Эта структура образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20220807/raskolniki-1807629631.html
https://ria.ru/20220727/upts-1805325951.html
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петр порошенко, русская православная церковь, московский патриархат, константинопольский патриархат, украина
11:08 10.08.2022 (обновлено: 11:11 10.08.2022)
 
Патриарх Кирилл призвал восстановить порядок во Львовской епархии

Патриарх Кирилл призвал к порядку во Львовской епархии УПЦ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Львовского и Галицкого Филарета с 50-летием и выразил надежду на восстановление церковного порядка в епархии.
"Господь призвал вас к епископским трудам, вручив вашим заботам паству Львовской епархии, где уже десять лет вы несете свое служение. Выражаю надежду на то, что по милости Божией канонический порядок во вверенном вам церковном уделе в скором времени будет восстановлен", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном во вторник на сайте Русской православной церкви.
Патриарх отметил, что значимые годы жизни митрополита связаны с московскими духовными школами, обучаясь в которых, он нес послушание у патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Предстоятель РПЦ также пожелал юбиляру терпения и духовной мудрости.
Ранее митрополит Филарет заявлял, что был одним из инициаторов созыва Собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который в мае 2022 года принял решение о независимости УПЦ от Московского патриархата. В интервью по его итогам, опубликованном на сайте Львовской епархии, митрополит Филарет рассказал, что на Соборе была дискуссия, обращаться ли в РПЦ с вопросом о предоставлении автокефалии и его участники "вместе пришли к выводу, что не надо этого делать". По высказанному в интервью мнению митрополита, "надо говорить не об автокефалиях, не об устройстве Церкви, а о единстве православия в Украине".
Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Летом 2022 года депутаты Львовского горсовета приняли решение о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.
Ранее на Украине была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Эта структура образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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