https://ria.ru/20220810/lnr-1808734641.html

Фонд имени Кадырова передал Народной милиции ЛНР медикаменты

Фонд имени Кадырова передал Народной милиции ЛНР медикаменты - РИА Новости, 10.08.2022

Фонд имени Кадырова передал Народной милиции ЛНР медикаменты

Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал представителям Народной милиции Луганской Народной Республики медикаменты для бойцов, несущих службу на... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T20:57

2022-08-10T20:57

2022-08-10T20:57

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797694044_0:0:2582:1452_1920x0_80_0_0_b856d551ea74f22cbc58f58f126ca463.jpg

ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал представителям Народной милиции Луганской Народной Республики медикаменты для бойцов, несущих службу на передовых позициях в Донбассе, сообщил журналистам начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чечне Рамзан Альдебиров."Мы приехали по поручению Рамзана Ахматовича Кадырова с гуманитарной помощью от Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Мы привезли все необходимое для бойцов, которые сейчас на передовой", - сказал Альдебиров.Он уточнил, что среди помощи - "таблетки, перевязочные материалы, растворы, все необходимое".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр