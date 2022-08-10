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Фонд имени Кадырова передал Народной милиции ЛНР медикаменты
Фонд имени Кадырова передал Народной милиции ЛНР медикаменты - РИА Новости, 10.08.2022
Фонд имени Кадырова передал Народной милиции ЛНР медикаменты
Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал представителям Народной милиции Луганской Народной Республики медикаменты для бойцов, несущих службу на... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T20:57
2022-08-10T20:57
2022-08-10T20:57
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общество
здоровье - общество
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал представителям Народной милиции Луганской Народной Республики медикаменты для бойцов, несущих службу на передовых позициях в Донбассе, сообщил журналистам начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чечне Рамзан Альдебиров."Мы приехали по поручению Рамзана Ахматовича Кадырова с гуманитарной помощью от Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Мы привезли все необходимое для бойцов, которые сейчас на передовой", - сказал Альдебиров.Он уточнил, что среди помощи - "таблетки, перевязочные материалы, растворы, все необходимое".
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР
Фонд имени Кадырова передал Народной милиции ЛНР медикаменты
Фонд имени Кадырова передал Народной милиции ЛНР медикаменты для бойцов на передовой
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал представителям Народной милиции Луганской Народной Республики медикаменты для бойцов, несущих службу на передовых позициях в Донбассе, сообщил журналистам начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чечне Рамзан Альдебиров.
"Мы приехали по поручению Рамзана Ахматовича Кадырова с гуманитарной помощью от Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Мы привезли все необходимое для бойцов, которые сейчас на передовой", - сказал Альдебиров.
Он уточнил, что среди помощи - "таблетки, перевязочные материалы, растворы, все необходимое".