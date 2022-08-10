https://ria.ru/20220810/lisichansk-1808488683.html
Двое работников РЭС в Лисичанске погибли, подорвавшись на мине
Двое работников РЭС в Лисичанске погибли, подорвавшись на мине - РИА Новости, 10.08.2022
Двое работников РЭС в Лисичанске погибли, подорвавшись на мине
В Лисичанске на противотанковой мине подорвались работники местного РЭС, два энергетика погибли, еще один - в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:17
2022-08-10T09:17
2022-08-10T09:30
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. В Лисичанске на противотанковой мине подорвались работники местного РЭС, два энергетика погибли, еще один - в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в Telegram-канале правительство ЛНР со ссылкой на пресс-службу МЧС республики."В лесополосе возле высоковольтной линии 220 кВ "Лисичанская" на противотанковой мине подорвался автомобиль УАЗ, в котором находились три сотрудника Лисичанского РЭС (района электрических сетей). В результате взрыва два мужчины,1969 и 1973 годов рождения, погибли на месте", - приводится сообщение МЧС ЛНР.Отмечается, что еще один мужчина 1981 года рождения с диагнозом минно-взрывная травма, ожогами лица, живота, верхних и нижних конечностей, а также дермалогическим шоком в тяжелом состоянии был доставлен в Новоайдарскую многопрофильную больницу.
https://ria.ru/20220809/lnr-1808467129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск
09:17 10.08.2022 (обновлено: 09:30 10.08.2022)
Двое работников РЭС в Лисичанске погибли, подорвавшись на мине
Двое работников РЭС в Лисичанске погибли, подорвавшись на мине, один — в тяжелом состоянии