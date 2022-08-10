https://ria.ru/20220810/leestok-1808731769.html

В ДНР от мин "Лепесток" пострадали 36 человек

В ДНР от мин "Лепесток" пострадали 36 человек - РИА Новости, 10.08.2022

В ДНР от мин "Лепесток" пострадали 36 человек

В Донецкой Народной республике уже 36 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток",... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T20:34

2022-08-10T20:34

2022-08-10T20:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

оон

министерство здравоохранения днр

киев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808220341_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aad52d59736b3bb41ef1d80eafd43e25.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной республике уже 36 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток", применяемых украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По состоянию на 20:00 10 августа в республике зарегистрированы уже 36 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе ребенка, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Минздрав ДНР 6 августа сообщал о 27 гражданских, пострадавших при срабатывании мин.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220810/lepestok-1808574130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, сцкк, оон, министерство здравоохранения днр, киев, россия