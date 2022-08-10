https://ria.ru/20220810/krym-1808676040.html

В Крыму заявили, что полуостров "не по зубам" Зеленскому

В Крыму заявили, что полуостров "не по зубам" Зеленскому - РИА Новости, 10.08.2022

В Крыму заявили, что полуостров "не по зубам" Зеленскому

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Владимира Зеленского о возвращении контроля... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:23

2022-08-10T17:23

2022-08-10T17:26

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республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом "очередным пшиком", подчеркнув, что полуостров надежно укреплен в военном плане и не по зубам киевскому режиму.Ранее Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский признал, что сегодня невозможно сказать, когда Украина вернет себе полуостров.По его словам, Украина давно отказалась от Крыма и использует крымскую тему только для выманивания очередного западного транша, который потом можно разворовать.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220808/referendum-1808059697.html

украина

россия

киев

республика крым

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в мире, украина, россия, киев, оон, владимир путин, юрий гемпель, республика крым