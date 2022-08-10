https://ria.ru/20220810/krym-1808628745.html
В Госдуме предостерегли Зеленского от посягательств на Крым
В Госдуме предостерегли Зеленского от посягательств на Крым - РИА Новости, 10.08.2022
В Госдуме предостерегли Зеленского от посягательств на Крым
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что посягательства киевского режима во главе с Владимиром Зеленским на Крым будут иметь для них... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:35
2022-08-10T15:35
2022-08-10T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что посягательства киевского режима во главе с Владимиром Зеленским на Крым будут иметь для них фатальные последствия.Ранее Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский признал, что сегодня невозможно сказать, когда Украина вернет себе полуостров."У человека агония, поэтому он хватается за любой медийный повод, к которому отношения не имеет. Ни один нормальный человек даже на Западе уже не верит в слова Зеленского. Любые попытки посягательства на Крым будут иметь для киевского режима фатальные последствия", - сказал РИА Новости Черняк.
https://ria.ru/20220810/krym-1808589036.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, республика крым, госдума рф, алексей черняк
В Госдуме предостерегли Зеленского от посягательств на Крым
Депутат Черняк: посягательства Зеленского на Крым будут иметь фатальные последствия