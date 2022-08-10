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В Госдуме предостерегли Зеленского от посягательств на Крым - РИА Новости, 10.08.2022
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В Госдуме предостерегли Зеленского от посягательств на Крым
В Госдуме предостерегли Зеленского от посягательств на Крым - РИА Новости, 10.08.2022
В Госдуме предостерегли Зеленского от посягательств на Крым
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что посягательства киевского режима во главе с Владимиром Зеленским на Крым будут иметь для них... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:35
2022-08-10T15:35
в мире
украина
россия
владимир зеленский
республика крым
госдума рф
алексей черняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что посягательства киевского режима во главе с Владимиром Зеленским на Крым будут иметь для них фатальные последствия.Ранее Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский признал, что сегодня невозможно сказать, когда Украина вернет себе полуостров."У человека агония, поэтому он хватается за любой медийный повод, к которому отношения не имеет. Ни один нормальный человек даже на Западе уже не верит в слова Зеленского. Любые попытки посягательства на Крым будут иметь для киевского режима фатальные последствия", - сказал РИА Новости Черняк.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, республика крым, госдума рф, алексей черняк
15:35 10.08.2022
 
В Госдуме предостерегли Зеленского от посягательств на Крым

Депутат Черняк: посягательства Зеленского на Крым будут иметь фатальные последствия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что посягательства киевского режима во главе с Владимиром Зеленским на Крым будут иметь для них фатальные последствия.
Ранее Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский признал, что сегодня невозможно сказать, когда Украина вернет себе полуостров.
"У человека агония, поэтому он хватается за любой медийный повод, к которому отношения не имеет. Ни один нормальный человек даже на Западе уже не верит в слова Зеленского. Любые попытки посягательства на Крым будут иметь для киевского режима фатальные последствия", - сказал РИА Новости Черняк.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
14:59
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРеспублика КрымГосдума РФАлексей Черняк
 
 
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