https://ria.ru/20220810/krym-1808549410.html

В Крыму призвали Зеленского перестать болтать о возвращении полуострова

В Крыму призвали Зеленского перестать болтать о возвращении полуострова - РИА Новости, 10.08.2022

В Крыму призвали Зеленского перестать болтать о возвращении полуострова

Владимиру Зеленскому пора прекратить болтать о планах по возврату Крыма, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:43

2022-08-10T12:43

2022-08-10T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Владимиру Зеленскому пора прекратить болтать о планах по возврату Крыма, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Ранее Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым."Это заявление - не новость. Такие заявления и раньше звучали, и программа на официальном уровне по возращению Крыма (в состав Украины) у властей в Киеве появилась практически сразу после того, как мы вернулись домой, в Россию. Такие заявления присутствовали в течение 8 лет… И (экс-президент Украины Петр - ред.) Порошенко, и Зеленский все время бубнили о том, что Крым - это украинская земля. Но никогда не заботились о ней. И крымчане уже давно находятся в другом мире, с точки зрения мироощущения. Давно пора понять: хватит болтать одно и то же", - сказал Горбачев.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220810/politika-1808399908.html

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в мире, россия, украина, киев, оон, владимир путин