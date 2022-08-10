https://ria.ru/20220810/krym-1808548564.html
В Новофедоровке ввели режим ЧС
В Новофедоровке ввели режим ЧС - РИА Новости, 10.08.2022
В Новофедоровке ввели режим ЧС
В поселке Новофедоровка на западе Крыма после взрывов на аэродроме ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба, сообщил глава региона Сергей... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:40
2022-08-10T12:40
2022-08-10T14:13
происшествия
россия
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808493785_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_0ee595e37bf5e7c02ce9352932cccc82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. В поселке Новофедоровка на западе Крыма после взрывов на аэродроме ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба, сообщил глава региона Сергей Аксенов.В Новофедоровке состоялось заседание комиссии по ликвидации последствий ЧП, в нем приняли участие представители профильных ведомств и местной власти.Как отметил Аксенов, комиссии по оценке ущерба уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении утраченного имущества."У нас 62 многоквартирных дома повреждено и индивидуальные дома — сейчас ведутся обходы", — добавил руководитель региона.Кроме того, ущерб нанесен примерно 20 коммерческим объектам.По словам Аксенова, службы не могут начать разбор завалов до окончания следственных действий. Все работы планируется завершить в течение десяти дней.Накануне днем на военном аэродроме в Новофедоровке по неустановленным пока причинам сдетонировали боеприпасы. В Минобороны отметили, что никакого огневого воздействия не было. В результате ЧП погиб один человек, 14 получили ранения. Жильцов прилегающих к аэродрому домов расселили в пансионатах и гостиницах.
https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808524166.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808493785_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_efd4d629163815da6175b795ed51acea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
12:40 10.08.2022 (обновлено: 14:13 10.08.2022)
В Новофедоровке ввели режим ЧС
Глава Крыма Аксенов: в Новофедоровке ввели режим ЧС муниципального масштаба
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. В поселке Новофедоровка на западе Крыма после взрывов на аэродроме ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Ситуация признана ЧС муниципального масштаба по месту непосредственно. <...> СК проводит осмотр поврежденных зданий, мы ожидаем окончания следственных действий, предварительно они должны закончиться завтра к вечеру", — сказал руководитель Крыма.
В Новофедоровке состоялось заседание комиссии по ликвидации последствий ЧП, в нем приняли участие представители профильных ведомств и местной власти.
Как отметил Аксенов, комиссии по оценке ущерба уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении утраченного имущества.
"У нас 62 многоквартирных дома повреждено и индивидуальные дома — сейчас ведутся обходы", — добавил руководитель региона.
Кроме того, ущерб нанесен примерно 20 коммерческим объектам.
По словам Аксенова, службы не могут начать разбор завалов до окончания следственных действий. Все работы планируется завершить в течение десяти дней.
Накануне днем на военном аэродроме в Новофедоровке по неустановленным пока причинам сдетонировали боеприпасы. В Минобороны отметили, что никакого огневого воздействия не было. В результате ЧП погиб один человек, 14 получили ранения. Жильцов прилегающих к аэродрому домов расселили в пансионатах и гостиницах.