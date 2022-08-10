Рейтинг@Mail.ru
В Новофедоровке ввели режим ЧС - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220810/krym-1808548564.html
В Новофедоровке ввели режим ЧС
В Новофедоровке ввели режим ЧС - РИА Новости, 10.08.2022
В Новофедоровке ввели режим ЧС
В поселке Новофедоровка на западе Крыма после взрывов на аэродроме ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба, сообщил глава региона Сергей... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:40
2022-08-10T14:13
происшествия
россия
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808493785_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_0ee595e37bf5e7c02ce9352932cccc82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. В поселке Новофедоровка на западе Крыма после взрывов на аэродроме ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба, сообщил глава региона Сергей Аксенов.В Новофедоровке состоялось заседание комиссии по ликвидации последствий ЧП, в нем приняли участие представители профильных ведомств и местной власти.Как отметил Аксенов, комиссии по оценке ущерба уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении утраченного имущества."У нас 62 многоквартирных дома повреждено и индивидуальные дома — сейчас ведутся обходы", — добавил руководитель региона.Кроме того, ущерб нанесен примерно 20 коммерческим объектам.По словам Аксенова, службы не могут начать разбор завалов до окончания следственных действий. Все работы планируется завершить в течение десяти дней.Накануне днем на военном аэродроме в Новофедоровке по неустановленным пока причинам сдетонировали боеприпасы. В Минобороны отметили, что никакого огневого воздействия не было. В результате ЧП погиб один человек, 14 получили ранения. Жильцов прилегающих к аэродрому домов расселили в пансионатах и гостиницах.
https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808524166.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808493785_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_efd4d629163815da6175b795ed51acea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
12:40 10.08.2022 (обновлено: 14:13 10.08.2022)
 
В Новофедоровке ввели режим ЧС

Глава Крыма Аксенов: в Новофедоровке ввели режим ЧС муниципального масштаба

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. В поселке Новофедоровка на западе Крыма после взрывов на аэродроме ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Ситуация признана ЧС муниципального масштаба по месту непосредственно. <...> СК проводит осмотр поврежденных зданий, мы ожидаем окончания следственных действий, предварительно они должны закончиться завтра к вечеру", — сказал руководитель Крыма.

В Новофедоровке состоялось заседание комиссии по ликвидации последствий ЧП, в нем приняли участие представители профильных ведомств и местной власти.
Как отметил Аксенов, комиссии по оценке ущерба уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении утраченного имущества.
"У нас 62 многоквартирных дома повреждено и индивидуальные дома — сейчас ведутся обходы", — добавил руководитель региона.
Кроме того, ущерб нанесен примерно 20 коммерческим объектам.
По словам Аксенова, службы не могут начать разбор завалов до окончания следственных действий. Все работы планируется завершить в течение десяти дней.
Накануне днем на военном аэродроме в Новофедоровке по неустановленным пока причинам сдетонировали боеприпасы. В Минобороны отметили, что никакого огневого воздействия не было. В результате ЧП погиб один человек, 14 получили ранения. Жильцов прилегающих к аэродрому домов расселили в пансионатах и гостиницах.
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
11:37
Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки
 
ПроисшествияРоссияДетонация авиационных боеприпасов в Новофедоровке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала