https://ria.ru/20220810/krym-1808548564.html

В Новофедоровке ввели режим ЧС

В Новофедоровке ввели режим ЧС - РИА Новости, 10.08.2022

В Новофедоровке ввели режим ЧС

В поселке Новофедоровка на западе Крыма после взрывов на аэродроме ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба, сообщил глава региона Сергей... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:40

2022-08-10T12:40

2022-08-10T14:13

происшествия

россия

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808493785_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_0ee595e37bf5e7c02ce9352932cccc82.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. В поселке Новофедоровка на западе Крыма после взрывов на аэродроме ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба, сообщил глава региона Сергей Аксенов.В Новофедоровке состоялось заседание комиссии по ликвидации последствий ЧП, в нем приняли участие представители профильных ведомств и местной власти.Как отметил Аксенов, комиссии по оценке ущерба уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении утраченного имущества."У нас 62 многоквартирных дома повреждено и индивидуальные дома — сейчас ведутся обходы", — добавил руководитель региона.Кроме того, ущерб нанесен примерно 20 коммерческим объектам.По словам Аксенова, службы не могут начать разбор завалов до окончания следственных действий. Все работы планируется завершить в течение десяти дней.Накануне днем на военном аэродроме в Новофедоровке по неустановленным пока причинам сдетонировали боеприпасы. В Минобороны отметили, что никакого огневого воздействия не было. В результате ЧП погиб один человек, 14 получили ранения. Жильцов прилегающих к аэродрому домов расселили в пансионатах и гостиницах.

https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808524166.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке