https://ria.ru/20220810/krym-1808470703.html

Ростуризм рассказал об обстановке на курортах в Крыму

Ростуризм рассказал об обстановке на курортах в Крыму - РИА Новости, 10.08.2022

Ростуризм рассказал об обстановке на курортах в Крыму

Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, заявила в Telegram-канале глава Ростуризма РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T00:22

2022-08-10T00:22

2022-08-10T10:36

туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

сакский район

республика крым

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808386040_0:50:1205:727_1920x0_80_0_0_a9aa609644817634c8c9122f2dc68644.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, заявила в Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.По данным Минобороны, на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. В местном минздраве сообщили, что один человек погиб, пострадали девять.Она добавила, что, по данным региональных властей, туристы в результате ЧП в Крыму не пострадали, инцидент произошел в некурортной зоне.Глава Ростуризма также указала, что в случае возникновения вопросов для туристов работает круглосуточная горячая линия министерства курортов и туризма Крыма. Также можно обращаться в официальные аккаунты министерства в социальных сетях.

https://ria.ru/20220809/krym-1808447751.html

россия

сакский район

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сакский район, республика крым, новости - туризм