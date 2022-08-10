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Ростуризм рассказал об обстановке на курортах в Крыму - РИА Новости, 10.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220810/krym-1808470703.html
Ростуризм рассказал об обстановке на курортах в Крыму
Ростуризм рассказал об обстановке на курортах в Крыму - РИА Новости, 10.08.2022
Ростуризм рассказал об обстановке на курортах в Крыму
Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, заявила в Telegram-канале глава Ростуризма РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T00:22
2022-08-10T10:36
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
сакский район
республика крым
новости - туризм
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, заявила в Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.По данным Минобороны, на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. В местном минздраве сообщили, что один человек погиб, пострадали девять.Она добавила, что, по данным региональных властей, туристы в результате ЧП в Крыму не пострадали, инцидент произошел в некурортной зоне.Глава Ростуризма также указала, что в случае возникновения вопросов для туристов работает круглосуточная горячая линия министерства курортов и туризма Крыма. Также можно обращаться в официальные аккаунты министерства в социальных сетях.
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россия
сакский район
республика крым
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россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сакский район, республика крым, новости - туризм
00:22 10.08.2022 (обновлено: 10:36 10.08.2022)
 
Ростуризм рассказал об обстановке на курортах в Крыму

Ростуризм: обстановка на курортах Крыма спокойная, все работает в обычном режиме

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости
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Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, заявила в Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
По данным Минобороны, на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. В местном минздраве сообщили, что один человек погиб, пострадали девять.

"Мы находимся на постоянной связи с коллегами. Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме", — написала Догузова.

Она добавила, что, по данным региональных властей, туристы в результате ЧП в Крыму не пострадали, инцидент произошел в некурортной зоне.
Глава Ростуризма также указала, что в случае возникновения вопросов для туристов работает круглосуточная горячая линия министерства курортов и туризма Крыма. Также можно обращаться в официальные аккаунты министерства в социальных сетях.
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ТуризмРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Сакский районРеспублика КрымНовости - Туризм
 
 
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