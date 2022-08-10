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В Бразилии женщина украла у матери 143 миллиона долларов - РИА Новости, 10.08.2022
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В Бразилии женщина украла у матери 143 миллиона долларов
В Бразилии женщина украла у матери 143 миллиона долларов - РИА Новости, 10.08.2022
В Бразилии женщина украла у матери 143 миллиона долларов
Женщина из Бразилии с сообщниками ограбила свою мать на 143 миллиона долларов, заставив пожилую женщину поверить в свою скорую смерть, сообщил новостной портал... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T22:02
2022-08-10T22:13
в мире
рио-де-жанейро (город)
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг – РИА Новости. Женщина из Бразилии с сообщниками ограбила свою мать на 143 миллиона долларов, заставив пожилую женщину поверить в свою скорую смерть, сообщил новостной портал G1."Женщина была арестована утром 10 августа в Рио-де-Жанейро за (кражу) миллионов у собственной матери", - отмечает СМИ.Согласно данным расследования, дочь разработала план мошенничества в начале 2020 года. Она наняла женщину, которая в один из дней подошла на улице к ее матери, представилась провидицей и сказала, что скоро ее дочь умрет. "Ясновидящая" отвела пожилую женщину к двум своим сообщницам, которые, выдав себя также за провидец и святых, подтвердили слова мошенницы и пообещали за плату спасти дочь.Испуганная женщина все рассказала дочери. Та стала умолять мать помочь ей и заплатить провидицам. Женщина в течение 15 дней перевела мошенникам 5 миллионов реалов (почти 1 миллион долларов).После начала "духовного излечения", дочь начала изолировать мать от ее знакомых, домработников. Также она продала некоторые картины матери, другие были похищены ее сообщниками. Пожилая женщина начала подозревать неладное, но была запугана сообщниками дочери, которые выманили у нее угрозами еще 4 миллиона реалов (почти 800 тысяч долларов).Всего у женщины в драгоценностях, картинах и деньгах было похищено 725 миллионов реалов (143 миллиона долларов). Сообщники дочери также были арестованы.
https://ria.ru/20220805/depp-1807430285.html
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в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия
22:02 10.08.2022 (обновлено: 22:13 10.08.2022)
 
В Бразилии женщина украла у матери 143 миллиона долларов

G1:в Бразилии дочь украла у матери 143 миллиона долларов, убедив ее в своей скорой смерти

© Pixabay / Pixabay/ArtTowerРио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Pixabay / Pixabay/ArtTower
Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг – РИА Новости. Женщина из Бразилии с сообщниками ограбила свою мать на 143 миллиона долларов, заставив пожилую женщину поверить в свою скорую смерть, сообщил новостной портал G1.
"Женщина была арестована утром 10 августа в Рио-де-Жанейро за (кражу) миллионов у собственной матери", - отмечает СМИ.
Согласно данным расследования, дочь разработала план мошенничества в начале 2020 года. Она наняла женщину, которая в один из дней подошла на улице к ее матери, представилась провидицей и сказала, что скоро ее дочь умрет. "Ясновидящая" отвела пожилую женщину к двум своим сообщницам, которые, выдав себя также за провидец и святых, подтвердили слова мошенницы и пообещали за плату спасти дочь.
Испуганная женщина все рассказала дочери. Та стала умолять мать помочь ей и заплатить провидицам. Женщина в течение 15 дней перевела мошенникам 5 миллионов реалов (почти 1 миллион долларов).
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После начала "духовного излечения", дочь начала изолировать мать от ее знакомых, домработников. Также она продала некоторые картины матери, другие были похищены ее сообщниками. Пожилая женщина начала подозревать неладное, но была запугана сообщниками дочери, которые выманили у нее угрозами еще 4 миллиона реалов (почти 800 тысяч долларов).
Всего у женщины в драгоценностях, картинах и деньгах было похищено 725 миллионов реалов (143 миллиона долларов). Сообщники дочери также были арестованы.
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