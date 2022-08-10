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Украденный в Москве квартирным вором шпиц перенес шок
Украденный в Москве квартирным вором шпиц перенес шок - РИА Новости, 10.08.2022
Украденный в Москве квартирным вором шпиц перенес шок
Владелец украденного квартирным вором в Москве шпица рассказал, что с возвращенной собакой все хорошо, однако она уже не такая активная, как была раньше, из-за... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:48
2022-08-10T15:48
2022-08-10T15:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Владелец украденного квартирным вором в Москве шпица рассказал, что с возвращенной собакой все хорошо, однако она уже не такая активная, как была раньше, из-за перенесенного шока, видео с рассказом мужчины и задержанного опубликовано на сайте столичного главка МВД.Ранее пресс-служба столичного ГУМВД сообщала, что на востоке Москвы квартирный вор вместе с имуществом и украшениями прихватил с собой собаку. Мужчину задержали, а пса вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже."Увидел форточку открытую, решил залезть... посмотрел в окно, как бы там увидел, что аппаратура, как бы все дорогое. Смотрю - нормально, деньги есть", - рассказал задержанный мужчина.Как в свою очередь рассказал владелец шпица, они с супругой работают на дому, однако в момент преступления дома никого не оказалось. Когда семья вернулась домой, увидели разбросанные вещи и поняли, что в квартиру залезли. Он также отметил, что, помимо ювелирных украшений и одежды, вор забрал из холодильника две бутылки вина."Самое ценное, конечно, для нас - это собака. Первым делом сразу начали звать собаку, ее нигде нет", - рассказал владелец шпица.Пса семья пыталась найти в ветеринарной клинике и через домовой чат. Уже потом стало понятно, что собаку вор забрал с собой.Мужчина отметил, что было много вопросов, связанных с тем, как предполагаемый вор вынес из квартиры питомца: "как он вместе с ней прыгал со второго этажа - тоже непонятно".Он также поблагодарил полицейских за помощь в раскрытии преступления.
https://rsport.ria.ru/20201003/yagudin-1578150956.html
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Кадры похищения собаки из квартиры на востоке Москвы. Видео МВД
Квартирный вор на востоке Москве вместе с украшениями прихватил с собой собаку - драгоценности на 130 тыс рублей он успел продать, но немецкого шпица оставил себе. Вора поймали, пса вернули хозяевам.
2022-08-10T15:48
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Украденный в Москве квартирным вором шпиц перенес шок
Хозяин украденного квартирным вором в Москве шпица заявил, что собака перенесла шок
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Владелец украденного квартирным вором в Москве шпица рассказал, что с возвращенной собакой все хорошо, однако она уже не такая активная, как была раньше, из-за перенесенного шока, видео с рассказом мужчины и задержанного опубликовано
на сайте столичного главка МВД.
Ранее пресс-служба столичного ГУМВД сообщала, что на востоке Москвы
квартирный вор вместе с имуществом и украшениями прихватил с собой собаку. Мужчину задержали, а пса вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже.
"Увидел форточку открытую, решил залезть... посмотрел в окно, как бы там увидел, что аппаратура, как бы все дорогое. Смотрю - нормально, деньги есть", - рассказал задержанный мужчина.
Как в свою очередь рассказал владелец шпица, они с супругой работают на дому, однако в момент преступления дома никого не оказалось. Когда семья вернулась домой, увидели разбросанные вещи и поняли, что в квартиру залезли. Он также отметил, что, помимо ювелирных украшений и одежды, вор забрал из холодильника две бутылки вина.
"Самое ценное, конечно, для нас - это собака. Первым делом сразу начали звать собаку, ее нигде нет", - рассказал владелец шпица.
Пса семья пыталась найти в ветеринарной клинике и через домовой чат. Уже потом стало понятно, что собаку вор забрал с собой.
Мужчина отметил, что было много вопросов, связанных с тем, как предполагаемый вор вынес из квартиры питомца: "как он вместе с ней прыгал со второго этажа - тоже непонятно".
"Слава богу, с ней все обошлось. Все хорошо. Единственное, что вот, может быть, не такая активная, как была раньше, не такая веселая. Все-таки шок", - добавил владелец питомца.
Он также поблагодарил полицейских за помощь в раскрытии преступления.