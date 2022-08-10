https://ria.ru/20220810/krazha-1808556847.html

Москвичка, оплатившая продукты найденной картой, получила условный срок

Москвичка, оплатившая продукты найденной картой, получила условный срок - РИА Новости, 10.08.2022

Москвичка, оплатившая продукты найденной картой, получила условный срок

Тверской суд Москвы назначил условный срок женщине, которая, найдя у магазина потерянную банковскую карту, оплатила ею продукты, кофе, бензин и красную икру,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:08

2022-08-10T13:08

2022-08-10T13:08

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил условный срок женщине, которая, найдя у магазина потерянную банковскую карту, оплатила ею продукты, кофе, бензин и красную икру, сообщили РИА Новости в суде.Согласно материалам дела, на карте был установлен лимит суммы, списание которой не требовало введения пин-кода. Подсудимая зашла в несколько магазинов, купила торт, колбасу, банку красной икры и другие продукты, кофе, несколько пачек сигарет, а также оплатила заправку машины.Тем временем владелец карточки обнаружил пропажу, заблокировал ее и обратился в полицию. Женщину нашли, она извинилась, перевела потерпевшему все потраченные деньги, признала вину и получила год условно. По статье о краже ей грозило до шести лет колонии.

https://ria.ru/20220729/dengi-1805934753.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва