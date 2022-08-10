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Москвичка, оплатившая продукты найденной картой, получила условный срок
Москвичка, оплатившая продукты найденной картой, получила условный срок - РИА Новости, 10.08.2022
Москвичка, оплатившая продукты найденной картой, получила условный срок
Тверской суд Москвы назначил условный срок женщине, которая, найдя у магазина потерянную банковскую карту, оплатила ею продукты, кофе, бензин и красную икру,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:08
2022-08-10T13:08
2022-08-10T13:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил условный срок женщине, которая, найдя у магазина потерянную банковскую карту, оплатила ею продукты, кофе, бензин и красную икру, сообщили РИА Новости в суде.Согласно материалам дела, на карте был установлен лимит суммы, списание которой не требовало введения пин-кода. Подсудимая зашла в несколько магазинов, купила торт, колбасу, банку красной икры и другие продукты, кофе, несколько пачек сигарет, а также оплатила заправку машины.Тем временем владелец карточки обнаружил пропажу, заблокировал ее и обратился в полицию. Женщину нашли, она извинилась, перевела потерпевшему все потраченные деньги, признала вину и получила год условно. По статье о краже ей грозило до шести лет колонии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Москвичка, оплатившая продукты найденной картой, получила условный срок
Москвичка получила условный срок за оплату бензина и продуктов найденной картой
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил условный срок женщине, которая, найдя у магазина потерянную банковскую карту, оплатила ею продукты, кофе, бензин и красную икру, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно материалам дела, на карте был установлен лимит суммы, списание которой не требовало введения пин-кода. Подсудимая зашла в несколько магазинов, купила торт, колбасу, банку красной икры и другие продукты, кофе, несколько пачек сигарет, а также оплатила заправку машины.
Тем временем владелец карточки обнаружил пропажу, заблокировал ее и обратился в полицию. Женщину нашли, она извинилась, перевела потерпевшему все потраченные деньги, признала вину и получила год условно. По статье о краже ей грозило до шести лет колонии.