https://ria.ru/20220810/krasnopol-1808515992.html
МО показало видео применения снарядов "Краснополь" во время спецоперации
МО показало видео применения снарядов "Краснополь" во время спецоперации - РИА Новости, 10.08.2022
МО показало видео применения снарядов "Краснополь" во время спецоперации
Самоходные артиллерийские установки "Мста-С" заряжают боеприпасами "Краснополь", когда необходимо с "ювелирной точностью" поразить укрепленные пункты... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:27
2022-08-10T11:27
2022-08-10T12:12
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
ростех
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Самоходные артиллерийские установки "Мста-С" заряжают боеприпасами "Краснополь", когда необходимо с "ювелирной точностью" поразить укрепленные пункты противника, следует из видеоматериалов о ходе спецоперации, предоставленных Минобороны России.Расчетами 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" огонь ведется на дальностях до 30 километров. В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. "Краснополь" – высокоточный боеприпас, позволяющий с высокой точностью поражать цели, в том числе малоразмерные."Разведка обнаружила укреплённый опорный пункт противника в черте населённого пункта. Снаряды "Краснополь" применяют, можно сказать, по таким - особым случаям", - пояснили в Минобороны."Именно по укрытым целям, потому что сразу с первого снаряда не надо никакой пристрелки. Он сразу пробивает стену и внутри детонирует", - рассказал командир батареи САУ "Мста-С" Денис.На предоставленных кадрах цель подсвечивается лазерным целеуказателем с беспилотника. Установленная на снаряде головка самонаведения принимает отражённый сигнал."Точность попадания ювелирная. Излюбленная тактика ВСУ прикрываться домами мирных жителей становится бессмысленной", - добавили в ведомстве.Управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" подтвердил в рамках специальной военной операции на Украине свою высокую точность, в том числе по движущимся целям, сообщил ранее "Ростех".
https://ria.ru/20220810/politika-1808399908.html
https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808537489_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9471ede620d0d3fae2eba4d476880557.jpg
Работа артиллерийских установок "Мста-С" в ходе спецоперации. Кадры Минобороны
Самоходные артиллерийские установки "Мста-С" заряжают боеприпасами "Краснополь", когда необходимо с "ювелирной точностью" поразить укрепленные пункты противника, следует из видеоматериалов о ходе спецоперации, предоставленных Минобороны России.
2022-08-10T11:27
true
PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, ростех, россия
11:27 10.08.2022 (обновлено: 12:12 10.08.2022)
МО показало видео применения снарядов "Краснополь" во время спецоперации
МО рассказало об особых случаях применения снарядов "Краснополь" во время спецоперации
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Самоходные артиллерийские установки "Мста-С" заряжают боеприпасами "Краснополь", когда необходимо с "ювелирной точностью" поразить укрепленные пункты противника, следует из видеоматериалов о ходе спецоперации, предоставленных Минобороны России.
Расчетами 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" огонь ведется на дальностях до 30 километров. В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. "Краснополь" – высокоточный боеприпас, позволяющий с высокой точностью поражать цели, в том числе малоразмерные.
"Разведка обнаружила укреплённый опорный пункт противника в черте населённого пункта. Снаряды "Краснополь" применяют, можно сказать, по таким - особым случаям", - пояснили в Минобороны.
"Именно по укрытым целям, потому что сразу с первого снаряда не надо никакой пристрелки. Он сразу пробивает стену и внутри детонирует", - рассказал командир батареи САУ "Мста-С" Денис.
На предоставленных кадрах цель подсвечивается лазерным целеуказателем с беспилотника. Установленная на снаряде головка самонаведения принимает отражённый сигнал.
"Точность попадания ювелирная. Излюбленная тактика ВСУ
прикрываться домами мирных жителей становится бессмысленной", - добавили в ведомстве.
Управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" подтвердил в рамках специальной военной операции на Украине
свою высокую точность, в том числе по движущимся целям, сообщил ранее "Ростех
".