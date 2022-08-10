https://ria.ru/20220810/krasnopol-1808515992.html

МО показало видео применения снарядов "Краснополь" во время спецоперации

МО показало видео применения снарядов "Краснополь" во время спецоперации - РИА Новости, 10.08.2022

МО показало видео применения снарядов "Краснополь" во время спецоперации

Самоходные артиллерийские установки "Мста-С" заряжают боеприпасами "Краснополь", когда необходимо с "ювелирной точностью" поразить укрепленные пункты... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:27

2022-08-10T11:27

2022-08-10T12:12

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

ростех

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Самоходные артиллерийские установки "Мста-С" заряжают боеприпасами "Краснополь", когда необходимо с "ювелирной точностью" поразить укрепленные пункты противника, следует из видеоматериалов о ходе спецоперации, предоставленных Минобороны России.Расчетами 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" огонь ведется на дальностях до 30 километров. В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. "Краснополь" – высокоточный боеприпас, позволяющий с высокой точностью поражать цели, в том числе малоразмерные."Разведка обнаружила укреплённый опорный пункт противника в черте населённого пункта. Снаряды "Краснополь" применяют, можно сказать, по таким - особым случаям", - пояснили в Минобороны."Именно по укрытым целям, потому что сразу с первого снаряда не надо никакой пристрелки. Он сразу пробивает стену и внутри детонирует", - рассказал командир батареи САУ "Мста-С" Денис.На предоставленных кадрах цель подсвечивается лазерным целеуказателем с беспилотника. Установленная на снаряде головка самонаведения принимает отражённый сигнал."Точность попадания ювелирная. Излюбленная тактика ВСУ прикрываться домами мирных жителей становится бессмысленной", - добавили в ведомстве.Управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" подтвердил в рамках специальной военной операции на Украине свою высокую точность, в том числе по движущимся целям, сообщил ранее "Ростех".

https://ria.ru/20220810/politika-1808399908.html

https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа артиллерийских установок "Мста-С" в ходе спецоперации. Кадры Минобороны Самоходные артиллерийские установки "Мста-С" заряжают боеприпасами "Краснополь", когда необходимо с "ювелирной точностью" поразить укрепленные пункты противника, следует из видеоматериалов о ходе спецоперации, предоставленных Минобороны России. 2022-08-10T11:27 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, ростех, россия