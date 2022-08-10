https://ria.ru/20220810/koronavirus-1808603444.html

В Индии выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса

В Индии выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 10.08.2022

В Индии выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса

Новый, более вирулентный вариант коронавируса штамма "омикрон", ВА-2,75, обнаружен в партии тестового биоматериала, состоящей из 90 тестов, полученных от... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:16

2022-08-10T15:16

2022-08-10T15:16

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коронавирус covid-19

индия

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БАНГКОК, 10 авг – РИА Новости. Новый, более вирулентный вариант коронавируса штамма "омикрон", ВА-2,75, обнаружен в партии тестового биоматериала, состоящей из 90 тестов, полученных от жителей Дели, заявил в среду директор и главный врач одной из старейших государственных больниц индийской столицы Lok Nayak Суреш Кумар.По словам Кумара, новый штамм более вирулентен, чем предыдущие варианты "омикрона", и активно проникает в организмы людей, уже имеющих антитела к коронавирусной инфекции, полученные при перенесенной болезни или путем вакцинации."В образцах обнаружен подвариант BA-2.75 штамма "омикрон". У него больше скорость передачи. Об этом говорится в отчете об исследовании 90 образцов. Этот новый вариант атакует и людей, у которых уже есть антитела, а также тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19", - сказал врач, слова которого цитирует интернет-сайт телеканала NDTV.Вариант ВА – 2,75 уже обнаружен во многих странах мира. Считается, что при этом варианте, способном "обходить" иммунную защиту переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных, течение болезни не более тяжелое, чем при наиболее распространенном варианте ВА штамма "омикрон", однако, как и в случае с вариантом ВА, люди пожилого возраста и те, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему находятся в группе риска тяжелого течения болезни.

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/koronavirus-1808558549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, коронавирус covid-19, индия