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В Индии выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 10.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220810/koronavirus-1808603444.html
В Индии выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса
В Индии выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 10.08.2022
В Индии выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса
Новый, более вирулентный вариант коронавируса штамма "омикрон", ВА-2,75, обнаружен в партии тестового биоматериала, состоящей из 90 тестов, полученных от... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:16
2022-08-10T15:16
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
индия
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БАНГКОК, 10 авг – РИА Новости. Новый, более вирулентный вариант коронавируса штамма "омикрон", ВА-2,75, обнаружен в партии тестового биоматериала, состоящей из 90 тестов, полученных от жителей Дели, заявил в среду директор и главный врач одной из старейших государственных больниц индийской столицы Lok Nayak Суреш Кумар.По словам Кумара, новый штамм более вирулентен, чем предыдущие варианты "омикрона", и активно проникает в организмы людей, уже имеющих антитела к коронавирусной инфекции, полученные при перенесенной болезни или путем вакцинации."В образцах обнаружен подвариант BA-2.75 штамма "омикрон". У него больше скорость передачи. Об этом говорится в отчете об исследовании 90 образцов. Этот новый вариант атакует и людей, у которых уже есть антитела, а также тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19", - сказал врач, слова которого цитирует интернет-сайт телеканала NDTV.Вариант ВА – 2,75 уже обнаружен во многих странах мира. Считается, что при этом варианте, способном "обходить" иммунную защиту переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных, течение болезни не более тяжелое, чем при наиболее распространенном варианте ВА штамма "омикрон", однако, как и в случае с вариантом ВА, люди пожилого возраста и те, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему находятся в группе риска тяжелого течения болезни.
https://radiosputnik.ria.ru/20220810/koronavirus-1808558549.html
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в мире, коронавирус covid-19, индия
15:16 10.08.2022
 
В Индии выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса

В Индии выявили новый, более вирулентный вариант омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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БАНГКОК, 10 авг – РИА Новости. Новый, более вирулентный вариант коронавируса штамма "омикрон", ВА-2,75, обнаружен в партии тестового биоматериала, состоящей из 90 тестов, полученных от жителей Дели, заявил в среду директор и главный врач одной из старейших государственных больниц индийской столицы Lok Nayak Суреш Кумар.
По словам Кумара, новый штамм более вирулентен, чем предыдущие варианты "омикрона", и активно проникает в организмы людей, уже имеющих антитела к коронавирусной инфекции, полученные при перенесенной болезни или путем вакцинации.
"В образцах обнаружен подвариант BA-2.75 штамма "омикрон". У него больше скорость передачи. Об этом говорится в отчете об исследовании 90 образцов. Этот новый вариант атакует и людей, у которых уже есть антитела, а также тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19", - сказал врач, слова которого цитирует интернет-сайт телеканала NDTV.
Вариант ВА – 2,75 уже обнаружен во многих странах мира. Считается, что при этом варианте, способном "обходить" иммунную защиту переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных, течение болезни не более тяжелое, чем при наиболее распространенном варианте ВА штамма "омикрон", однако, как и в случае с вариантом ВА, люди пожилого возраста и те, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему находятся в группе риска тяжелого течения болезни.
Отделение для больных коронавирусом в госпитале Минобороны РФ в Волгограде - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
13:14Сказано в эфире
Иммунолог: в России началась новая волна коронавируса
 
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