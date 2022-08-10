https://ria.ru/20220810/konkurs-1808615025.html

Оренбуржье примет участие в грантовом конкурсе Ростуризма

Оренбуржье примет участие в грантовом конкурсе Ростуризма - РИА Новости, 10.08.2022

Оренбуржье примет участие в грантовом конкурсе Ростуризма

Оренбуржье планирует принять участие в грантовом конкурсе нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году, заявка на участие уже подана, сообщает... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:24

2022-08-10T15:24

2022-08-10T16:55

оренбургская область

денис паслер

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

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ОРЕНБУРГ, 10 авг- РИА Новости. Оренбуржье планирует принять участие в грантовом конкурсе нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году, заявка на участие уже подана, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области."У нас много интересных объектов и событий, которые могут и должны привлекать туристов – как самих оренбуржцев, так и гостей из других регионов. Оздоровительный, рекреационный, познавательный, событийный туризм – Оренбургская область уже предлагает привлекательные варианты для путешественников",- цитирует пресс- служба слова губернатора Дениса Паслера.Он подчеркнул, что среди главных задач – создание бытовых, транспортных и организационных условий. Гранты для турбизнеса помогут ускоренному инфраструктурному развитию.Оренбуржье будет претендовать на трансферты для грантового конкурса по нескольким направлениям.Одно из которых - создание модульных некапитальных средств размещения – кемпингов и автокемпингов. Максимальная сумма гранта на один проект составит 4,65 миллиона рублей.Другое направление грантовой поддержки – реализация общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры – обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов. Максимальная сумма гранта на один проект – 10 миллионов рублей, а на обустройство Национального туристического маршрута – 7,55 миллиона рублей.Также гранты будут предоставляться на развитие внутреннего и въездного туризма. Акцент сделан на создании безбарьерной туристической среды, приобретение оборудования, создание и развитие активных турмаршрутов, аудиогидов, а также на реализацию проектов по обустройству круглогодичных подогреваемых бассейнов. Максимальная сумма гранта – от 3 до 5,5 миллиона рублей в зависимости от типа проекта.Регионы, прошедшие конкурсный отбор, должны будут в начале следующего года провести конкурс региональных проектов среди предпринимателей и выдать победителям гранты. Суммарно на грантовую поддержку проектов, реализация которых начнется в 2023 году, предусмотрено финансирование в объеме 5,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220801/blagoustroystvo-1806460503.html

https://ria.ru/20220727/investklimat-1805308634.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм