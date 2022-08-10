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Оренбуржье примет участие в грантовом конкурсе Ростуризма - РИА Новости, 10.08.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220810/konkurs-1808615025.html
Оренбуржье примет участие в грантовом конкурсе Ростуризма
Оренбуржье примет участие в грантовом конкурсе Ростуризма - РИА Новости, 10.08.2022
Оренбуржье примет участие в грантовом конкурсе Ростуризма
Оренбуржье планирует принять участие в грантовом конкурсе нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году, заявка на участие уже подана, сообщает... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:24
2022-08-10T16:55
оренбургская область
денис паслер
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
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ОРЕНБУРГ, 10 авг- РИА Новости. Оренбуржье планирует принять участие в грантовом конкурсе нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году, заявка на участие уже подана, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области."У нас много интересных объектов и событий, которые могут и должны привлекать туристов – как самих оренбуржцев, так и гостей из других регионов. Оздоровительный, рекреационный, познавательный, событийный туризм – Оренбургская область уже предлагает привлекательные варианты для путешественников",- цитирует пресс- служба слова губернатора Дениса Паслера.Он подчеркнул, что среди главных задач – создание бытовых, транспортных и организационных условий. Гранты для турбизнеса помогут ускоренному инфраструктурному развитию.Оренбуржье будет претендовать на трансферты для грантового конкурса по нескольким направлениям.Одно из которых - создание модульных некапитальных средств размещения – кемпингов и автокемпингов. Максимальная сумма гранта на один проект составит 4,65 миллиона рублей.Другое направление грантовой поддержки – реализация общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры – обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов. Максимальная сумма гранта на один проект – 10 миллионов рублей, а на обустройство Национального туристического маршрута – 7,55 миллиона рублей.Также гранты будут предоставляться на развитие внутреннего и въездного туризма. Акцент сделан на создании безбарьерной туристической среды, приобретение оборудования, создание и развитие активных турмаршрутов, аудиогидов, а также на реализацию проектов по обустройству круглогодичных подогреваемых бассейнов. Максимальная сумма гранта – от 3 до 5,5 миллиона рублей в зависимости от типа проекта.Регионы, прошедшие конкурсный отбор, должны будут в начале следующего года провести конкурс региональных проектов среди предпринимателей и выдать победителям гранты. Суммарно на грантовую поддержку проектов, реализация которых начнется в 2023 году, предусмотрено финансирование в объеме 5,3 миллиарда рублей.
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денис паслер, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм
15:24 10.08.2022 (обновлено: 16:55 10.08.2022)
 

Оренбуржье примет участие в грантовом конкурсе Ростуризма

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 10 авг- РИА Новости. Оренбуржье планирует принять участие в грантовом конкурсе нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году, заявка на участие уже подана, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области.
"У нас много интересных объектов и событий, которые могут и должны привлекать туристов – как самих оренбуржцев, так и гостей из других регионов. Оздоровительный, рекреационный, познавательный, событийный туризм – Оренбургская область уже предлагает привлекательные варианты для путешественников",- цитирует пресс- служба слова губернатора Дениса Паслера.
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Он подчеркнул, что среди главных задач – создание бытовых, транспортных и организационных условий. Гранты для турбизнеса помогут ускоренному инфраструктурному развитию.
Оренбуржье будет претендовать на трансферты для грантового конкурса по нескольким направлениям.
Одно из которых - создание модульных некапитальных средств размещения – кемпингов и автокемпингов. Максимальная сумма гранта на один проект составит 4,65 миллиона рублей.
Другое направление грантовой поддержки – реализация общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры – обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов. Максимальная сумма гранта на один проект – 10 миллионов рублей, а на обустройство Национального туристического маршрута – 7,55 миллиона рублей.
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Также гранты будут предоставляться на развитие внутреннего и въездного туризма. Акцент сделан на создании безбарьерной туристической среды, приобретение оборудования, создание и развитие активных турмаршрутов, аудиогидов, а также на реализацию проектов по обустройству круглогодичных подогреваемых бассейнов. Максимальная сумма гранта – от 3 до 5,5 миллиона рублей в зависимости от типа проекта.
Регионы, прошедшие конкурсный отбор, должны будут в начале следующего года провести конкурс региональных проектов среди предпринимателей и выдать победителям гранты. Суммарно на грантовую поддержку проектов, реализация которых начнется в 2023 году, предусмотрено финансирование в объеме 5,3 миллиарда рублей.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - Туризм
 
 
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