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Глава Сургутского района Югры вручил детям-сиротам ключи от новых квартир
Глава Сургутского района Югры вручил детям-сиротам ключи от новых квартир - РИА Новости, 10.08.2022
Глава Сургутского района Югры вручил детям-сиротам ключи от новых квартир
Ключи от новых квартир вручили четырем детям-сиротам Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, до конца года жильем обеспечат в общей сложности... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:56
2022-08-10T17:56
2022-08-10T17:56
ханты-мансийский автономный округ
общество
жилье
сургутский район
лянтор
белый яр
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Ключи от новых квартир вручили четырем детям-сиротам Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, до конца года жильем обеспечат в общей сложности 36 детей, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой."В последние 6 лет ни разу задолженности у нас не было. Начиная с 2016 года из года в год все сироты, которые достигли 18-летнего возраста, обеспечиваются жильем. В этом году 36 детей: 35 квартир уже куплено, до конца года осталось приобрести одну квартиру. Сегодня четыре человека получили ключи от своих квартир. Я считаю, это большое подспорье и хороший старт в жизни", - сказал Трубецкой.По данным администрации Сургутского района, на покупку квартир в текущем году было выделено 87,4 миллиона рублей. Десять квартир приобретено в поселке Лянтор, по две – в Барсово, Федоровском и Угуте, а также 18 квартир закуплено в поселении Белый Яр.
https://ria.ru/20211222/pereselentsy-1764966119.html
сургутский район
лянтор
белый яр
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, сургутский район, лянтор, белый яр, ханты-мансийский автономный округ