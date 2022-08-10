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Фильмы "Холоп 2" и "Кракен" получат поддержку Фонда кино - РИА Новости, 10.08.2022
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Культура
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Фильмы "Холоп 2" и "Кракен" получат поддержку Фонда кино
Фильмы "Холоп 2" и "Кракен" получат поддержку Фонда кино - РИА Новости, 10.08.2022
Фильмы "Холоп 2" и "Кракен" получат поддержку Фонда кино
Фонд кино поддержит производство 13 фильмов, в список претендентов вошли, в частности, проекты, "Волшебник Изумрудного города", "Повелитель ветра" и "Холоп 2",... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:07
2022-08-10T19:07
культура
никита михалков
фонд кино
централ партнершип
тритэ
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Фонд кино поддержит производство 13 фильмов, в список претендентов вошли, в частности, проекты, "Волшебник Изумрудного города", "Повелитель ветра" и "Холоп 2", сообщается на официальном сайте организации."В период с 22 февраля по 25 марта 2022 года Фондом кино был осуществлен сбор заявок на поддержку производства национальных фильмов от организаций кинематографии, являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 13 национальных фильмов", — говорится в сообщении.В частности, поддержку получат проекты: "Волшебник Изумрудного города" и "Праведник" от компании "Централ Партнершип", "Крысолов" и "Повелитель ветра" от "Арт Пикчерс Студии", "Холоп 2" от компании "ВБД Груп", Один хороший день" от 1-2-3 Продакшн, "Кракен" от студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова.
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никита михалков, фонд кино, централ партнершип, тритэ, кино и сериалы, новости культуры
19:07 10.08.2022
 
Фильмы "Холоп 2" и "Кракен" получат поддержку Фонда кино

Фонд кино поддержит производство 13 фильмов, среди которых "Холоп 2" и "Кракен"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Фонд кино поддержит производство 13 фильмов, в список претендентов вошли, в частности, проекты, "Волшебник Изумрудного города", "Повелитель ветра" и "Холоп 2", сообщается на официальном сайте организации.
"В период с 22 февраля по 25 марта 2022 года Фондом кино был осуществлен сбор заявок на поддержку производства национальных фильмов от организаций кинематографии, являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 13 национальных фильмов", — говорится в сообщении.
В частности, поддержку получат проекты: "Волшебник Изумрудного города" и "Праведник" от компании "Централ Партнершип", "Крысолов" и "Повелитель ветра" от "Арт Пикчерс Студии", "Холоп 2" от компании "ВБД Груп", Один хороший день" от 1-2-3 Продакшн, "Кракен" от студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова.
Кадр из фильма Сердце Пармы
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КультураНикита МихалковФонд киноЦентрал ПартнершипТриТэКино и сериалыНовости культуры
 
 
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