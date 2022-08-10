https://ria.ru/20220810/kino-1808573762.html

Сокуров доволен тем, как зрители приняли его фильм "Сказка" в Локарно

Сокуров доволен тем, как зрители приняли его фильм "Сказка" в Локарно - РИА Новости, 10.08.2022

Сокуров доволен тем, как зрители приняли его фильм "Сказка" в Локарно

Российский режиссер Александр Сокуров сообщил РИА Новости, что доволен тем, как его фильм "Сказка" был принят зрителями на кинофестивале в Локарно, но на... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:22

2022-08-10T14:22

2022-08-10T14:22

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский режиссер Александр Сокуров сообщил РИА Новости, что доволен тем, как его фильм "Сказка" был принят зрителями на кинофестивале в Локарно, но на награду он не рассчитывает по политическим причинам.Кинофестиваль в Локарно (Швейцария) проходит с 3 по 13 августа."В зале, где показывали фильм, три тысячи человек сидело, и прошел на одном дыхании буквально показ. Я очень-очень доволен тем, как принимался фильм, очень-очень доволен, как отнеслись к фильму молодые люди, студенты, зрители разных возрастов и из разных стран. Это было прекрасное чувство", — сказал Сокуров.На данный момент режиссер уже вернулся в Россию, на фестивальные призы он не рассчитывает."Конечно, нет, по политическим причинам, конечно, этого быть не может. Спасибо, что показали и широко показали, потому что в Европе это проблемно", — пояснил Сокуров.В декабре прошлого года режиссер рассказал, что заканчивает работу над фильмом "Сказка", он снят в жанре сказочной истории о Второй мировой войне. Сокуров отмечал, что длительность картины – 1 час 20 минут. В кастинге нет ни одного российского артиста. При ее создании не привлекалось бюджетное финансирование.

https://ria.ru/20220728/kino-1804381560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, локарно, швейцария, россия, александр сокуров, кино