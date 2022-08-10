https://ria.ru/20220810/killnet-1808531690.html
Хакеры Killnet объявили о взломе сайта корпорации, производящей РСЗО HIMARS
Хакеры Killnet объявили о взломе сайта корпорации, производящей РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.08.2022
Хакеры Killnet объявили о взломе сайта корпорации, производящей РСЗО HIMARS
Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:57
2022-08-10T11:57
2022-08-10T13:47
технологии
украина
рсзо himars
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит системы залпового огня HIMARS.Атаки, по сообщению группировки, шли с первого августа."Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам!" — говорится в Telegram-канале группировки.На момент подготовки материала РИА Новости также не удавалось зайти на сайт американской корпорации. Позже, по заявлениям авторов кибератаки, работу систем компании восстановили, однако "данные — нет".Согласно сообщению в Telegram-канале основателя "Российского сообщества хактивистов Killnet, Легион, Кибер Армия России", также, в частности, взломана внутренняя система авторизации сотрудников Lockheed Martin, скачаны данные всех кандидатов на работу в корпорации.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года.Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.С конца июня этого года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20220701/virus-1799628724.html
https://ria.ru/20220809/khakery-1808368639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, рсзо himars
11:57 10.08.2022 (обновлено: 13:47 10.08.2022)
Хакеры Killnet объявили о взломе сайта корпорации, производящей РСЗО HIMARS
Хакеры Killnet объявили о взломе сайта Lockheed Martin, производящей РСЗО HIMARS
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Российская хакерская группировка Killnet объявила
о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит системы залпового огня HIMARS.
Атаки, по сообщению группировки, шли с первого августа.
"Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin
. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам!" — говорится в Telegram-канале группировки.
На момент подготовки материала РИА Новости также не удавалось зайти на сайт американской корпорации. Позже, по заявлениям авторов кибератаки, работу систем компании восстановили, однако "данные — нет".
Согласно сообщению в Telegram-канале основателя "Российского сообщества хактивистов Killnet, Легион, Кибер Армия России", также, в частности, взломана внутренняя система авторизации сотрудников Lockheed Martin, скачаны данные всех кандидатов на работу в корпорации.
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США
компаниями BAE Systems
и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года.
Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.
С конца июня этого года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине
, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил России.