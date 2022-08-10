17:33 10.08.2022 (обновлено: 18:15 10.08.2022)
В Херсоне вскрыли украинский центр по противодействию интеграции с Россией
В Херсоне вскрыли центр украинских спецслужб по противодействию интеграции с Россией
Стела города Херсон. Архивное фото
ХЕРСОН, 10 авг — РИА Новости. В Херсоне вскрыли подрывной аналитический центр киевского режима, сообщил журналистам представитель силовых структур.
По его словам, после беседы с силовиками один из руководителей организации, заведующий сектором региональных исследований Александр Максименко согласился рассказать о некоторых методах противодействия интеграции на примере Херсона.
Он сообщил, что аналитическая группа работала в городе до конца июня 2022 года и готовила документы для офиса президента Украины Владимира Зеленского. В центре действовали сотрудники спецслужб, в том числе Службы внешней разведки.
"В нашем центре возникла идея о написании аналитической записки в офис президента "О противодействии интеграции Херсона в состав России". Я писал в этом документе, что нужно, чтобы максимально долго работало казначейство, чтобы не бросали людей и финансировали максимально долго бюджетников и всех, кто здесь находится, чтобы на максимальное время оттянуть процесс интеграции", — сказал Максименко.
При этом, указал он, в самих текстах констатировалось, что пенсии и выплаты бюджетникам начали осуществлять российские власти.
Максименко также подчеркнул, что добровольно пошел на сотрудничество с российскими силовиками, предоставил всю имеющуюся в его распоряжении информацию о работе центра и передал рабочие документы. Также он заверил, что в ближайшее время собирается подать документы на российское гражданство.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Местные администрации объявили о планах стать российскими субъектами.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.