https://ria.ru/20220810/kherson-1808678813.html

В Херсоне вскрыли украинский центр по противодействию интеграции с Россией

В Херсоне вскрыли украинский центр по противодействию интеграции с Россией - РИА Новости, 10.08.2022

В Херсоне вскрыли украинский центр по противодействию интеграции с Россией

В Херсоне вскрыли подрывной аналитический центр киевского режима, сообщил журналистам представитель силовых структур. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:33

2022-08-10T17:33

2022-08-10T18:15

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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ХЕРСОН, 10 авг — РИА Новости. В Херсоне вскрыли подрывной аналитический центр киевского режима, сообщил журналистам представитель силовых структур.По его словам, после беседы с силовиками один из руководителей организации, заведующий сектором региональных исследований Александр Максименко согласился рассказать о некоторых методах противодействия интеграции на примере Херсона.Он сообщил, что аналитическая группа работала в городе до конца июня 2022 года и готовила документы для офиса президента Украины Владимира Зеленского. В центре действовали сотрудники спецслужб, в том числе Службы внешней разведки.При этом, указал он, в самих текстах констатировалось, что пенсии и выплаты бюджетникам начали осуществлять российские власти.Максименко также подчеркнул, что добровольно пошел на сотрудничество с российскими силовиками, предоставил всю имеющуюся в его распоряжении информацию о работе центра и передал рабочие документы. Также он заверил, что в ближайшее время собирается подать документы на российское гражданство.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Местные администрации объявили о планах стать российскими субъектами.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220809/lepestok-1808202140.html

https://ria.ru/20220805/diversanty-1807382700.html

https://ria.ru/20220808/oruzhie-1807952705.html

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владимир зеленский, россия, херсон, украина, запорожская область, в мире