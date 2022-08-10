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В Херсонской области отразили ракетную атаку со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/kherson-1808510568.html
В Херсонской области отразили ракетную атаку со стороны ВСУ
В Херсонской области отразили ракетную атаку со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.08.2022
В Херсонской области отразили ракетную атаку со стороны ВСУ
Очередную попытку обстрелять Херсонскую область со стороны Украины отразили системы ПВО, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:09
2022-08-10T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Очередную попытку обстрелять Херсонскую область со стороны Украины отразили системы ПВО, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Была очередная попытка обстрелять Херсонскую область. Атака отражена. Сработала система противовоздушной обороны", - сказал агентству Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , запорожская область, россия
11:09 10.08.2022
 
В Херсонской области отразили ракетную атаку со стороны ВСУ

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: ПВО отразили ракетную атаку со стороны ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Очередную попытку обстрелять Херсонскую область со стороны Украины отразили системы ПВО, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Была очередная попытка обстрелять Херсонскую область. Атака отражена. Сработала система противовоздушной обороны", - сказал агентству Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьЗапорожская областьРоссия
 
 
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