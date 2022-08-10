https://ria.ru/20220810/kherson-1808510568.html

В Херсонской области отразили ракетную атаку со стороны ВСУ

В Херсонской области отразили ракетную атаку со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.08.2022

В Херсонской области отразили ракетную атаку со стороны ВСУ

Очередную попытку обстрелять Херсонскую область со стороны Украины отразили системы ПВО, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:09

2022-08-10T11:09

2022-08-10T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

запорожская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Очередную попытку обстрелять Херсонскую область со стороны Украины отразили системы ПВО, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Была очередная попытка обстрелять Херсонскую область. Атака отражена. Сработала система противовоздушной обороны", - сказал агентству Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220810/sbu-1808495070.html

херсонская область

запорожская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , запорожская область, россия