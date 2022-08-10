https://ria.ru/20220810/kherson-1808510568.html
В Херсонской области отразили ракетную атаку со стороны ВСУ
В Херсонской области отразили ракетную атаку со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.08.2022
В Херсонской области отразили ракетную атаку со стороны ВСУ
Очередную попытку обстрелять Херсонскую область со стороны Украины отразили системы ПВО, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:09
2022-08-10T11:09
2022-08-10T11:09
специальная военная операция на украине
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херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Очередную попытку обстрелять Херсонскую область со стороны Украины отразили системы ПВО, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Была очередная попытка обстрелять Херсонскую область. Атака отражена. Сработала система противовоздушной обороны", - сказал агентству Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220810/sbu-1808495070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , запорожская область, россия
В Херсонской области отразили ракетную атаку со стороны ВСУ
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: ПВО отразили ракетную атаку со стороны ВСУ