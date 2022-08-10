https://ria.ru/20220810/kharkov-1808739802.html

Киев планирует провести в Харькове карательную операцию

Киев планирует провести в Харькове карательную операцию - РИА Новости, 10.08.2022

Киев планирует провести в Харькове карательную операцию

Киевский режим планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, заявил начальник... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T21:37

2022-08-10T21:37

2022-08-10T23:15

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

россия

одесса

служба безопасности украины

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Киевский режим планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, украинские власти попытаются оправдать эту акцию поиском корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил.Он уточнил, что в качестве оснований для задержания жителей города сотрудники СБУ намерены использовать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти и подписки в соцсетях на российские каналы. Кроме того, украинские спецслужбы будут пытаться искать фото- или видеоматериалы результатов поражения военных объектов, а также информацию от доносчиков на своих соседей, друзей, родственников или знакомых.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220808/azov-1807915754.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, россия, одесса, служба безопасности украины, украина, вооруженные силы украины, владимир путин