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Киев планирует провести в Харькове карательную операцию - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/kharkov-1808739802.html
Киев планирует провести в Харькове карательную операцию
Киев планирует провести в Харькове карательную операцию - РИА Новости, 10.08.2022
Киев планирует провести в Харькове карательную операцию
Киевский режим планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, заявил начальник... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:37
2022-08-10T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
одесса
служба безопасности украины
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Киевский режим планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, украинские власти попытаются оправдать эту акцию поиском корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил.Он уточнил, что в качестве оснований для задержания жителей города сотрудники СБУ намерены использовать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти и подписки в соцсетях на российские каналы. Кроме того, украинские спецслужбы будут пытаться искать фото- или видеоматериалы результатов поражения военных объектов, а также информацию от доносчиков на своих соседей, друзей, родственников или знакомых.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220808/azov-1807915754.html
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в мире, харьков, россия, одесса, служба безопасности украины, украина, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Одесса, Служба безопасности Украины, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
21:37 10.08.2022 (обновлено: 23:15 10.08.2022)
 
Киев планирует провести в Харькове карательную операцию

Минобороны: Киев планирует карательную операцию в Харькове по выявлению лояльных к России

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий в Харьковской области
Украинский военнослужащий в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Киевский режим планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, украинские власти попытаются оправдать эту акцию поиском корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил.
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Он уточнил, что в качестве оснований для задержания жителей города сотрудники СБУ намерены использовать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти и подписки в соцсетях на российские каналы. Кроме того, украинские спецслужбы будут пытаться искать фото- или видеоматериалы результатов поражения военных объектов, а также информацию от доносчиков на своих соседей, друзей, родственников или знакомых.

"Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов", — добавил генерал.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияОдессаСлужба безопасности УкраиныУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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