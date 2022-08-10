21:37 10.08.2022 (обновлено: 23:15 10.08.2022)
Киев планирует провести в Харькове карательную операцию
Минобороны: Киев планирует карательную операцию в Харькове по выявлению лояльных к России
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий в Харьковской области
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Киевский режим планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, украинские власти попытаются оправдать эту акцию поиском корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил.
Он уточнил, что в качестве оснований для задержания жителей города сотрудники СБУ намерены использовать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти и подписки в соцсетях на российские каналы. Кроме того, украинские спецслужбы будут пытаться искать фото- или видеоматериалы результатов поражения военных объектов, а также информацию от доносчиков на своих соседей, друзей, родственников или знакомых.
"Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов", — добавил генерал.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.