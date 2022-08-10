Рейтинг@Mail.ru
Производитель HIMARS не восстановил данные, заявили хакеры - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220810/khakery-1808560831.html
Производитель HIMARS не восстановил данные, заявили хакеры
Производитель HIMARS не восстановил данные, заявили хакеры - РИА Новости, 10.08.2022
Производитель HIMARS не восстановил данные, заявили хакеры
Российская хакерская группировка Killnet сообщила, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin восстановила работу своего сайта и системы,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:21
2022-08-10T13:21
в мире
технологии
сша
украина
россия
bae systems
lockheed martin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148636/83/1486368380_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_1a09f0b7f1c30a2942cd227a53fcf894.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская хакерская группировка Killnet сообщила, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin восстановила работу своего сайта и системы, но не данных.Несколько часов назад Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin, которая, в частности, производит РСЗО HIMARS. Взломана внутренняя система авторизации сотрудников Lockheed Martin, скачаны данные всех кандидатов на работу в корпорации, отмечал основатель "Российского сообщества хактивистов Killnet, Легион, Кибер Армия России"."Всё - системы Lockheed Martin восстановлены, а данные нет. The end", - говорится в Telegram-канале группировки.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года.Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.С конца июня этого года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220810/killnet-1808531690.html
https://ria.ru/20220729/khakery-1805933577.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148636/83/1486368380_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_26c878018d5fae7f4d9aa1937dc7655b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, украина, россия, bae systems, lockheed martin
13:21 10.08.2022
 
Производитель HIMARS не восстановил данные, заявили хакеры

Российские хакеры сообщили, что Lockheed Martin восстановил работу сайта, но не данных

© Fotolia / GzorgzКомпьютер
Компьютер - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Fotolia / Gzorgz
Компьютер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская хакерская группировка Killnet сообщила, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin восстановила работу своего сайта и системы, но не данных.
Несколько часов назад Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin, которая, в частности, производит РСЗО HIMARS. Взломана внутренняя система авторизации сотрудников Lockheed Martin, скачаны данные всех кандидатов на работу в корпорации, отмечал основатель "Российского сообщества хактивистов Killnet, Легион, Кибер Армия России".
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
11:57
Хакеры Killnet объявили о взломе сайта корпорации, производящей РСЗО HIMARS
"Всё - системы Lockheed Martin восстановлены, а данные нет. The end", - говорится в Telegram-канале группировки.
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года.
Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
С конца июня этого года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 17:29Специальная военная операция на Украине
Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины
 
В миреТехнологииСШАУкраинаРоссияBAE SystemsLockheed Martin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала