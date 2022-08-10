https://ria.ru/20220810/khakery-1808560831.html
Производитель HIMARS не восстановил данные, заявили хакеры
Производитель HIMARS не восстановил данные, заявили хакеры - РИА Новости, 10.08.2022
Производитель HIMARS не восстановил данные, заявили хакеры
Российская хакерская группировка Killnet сообщила, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin восстановила работу своего сайта и системы,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:21
2022-08-10T13:21
2022-08-10T13:21
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россия
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lockheed martin
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская хакерская группировка Killnet сообщила, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin восстановила работу своего сайта и системы, но не данных.Несколько часов назад Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin, которая, в частности, производит РСЗО HIMARS. Взломана внутренняя система авторизации сотрудников Lockheed Martin, скачаны данные всех кандидатов на работу в корпорации, отмечал основатель "Российского сообщества хактивистов Killnet, Легион, Кибер Армия России"."Всё - системы Lockheed Martin восстановлены, а данные нет. The end", - говорится в Telegram-канале группировки.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года.Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.С конца июня этого года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220810/killnet-1808531690.html
https://ria.ru/20220729/khakery-1805933577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, украина, россия, bae systems, lockheed martin
Производитель HIMARS не восстановил данные, заявили хакеры
Российские хакеры сообщили, что Lockheed Martin восстановил работу сайта, но не данных