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"Лаборатория Касперского" обнаружила новую китаеязычную кибергруппировку - РИА Новости, 10.08.2022
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"Лаборатория Касперского" обнаружила новую китаеязычную кибергруппировку
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую китаеязычную кибергруппировку - РИА Новости, 10.08.2022
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую китаеязычную кибергруппировку
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую китаеязычную кибергруппировку, которая атакует оборонные предприятия и государственные учреждения в странах Восточной РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:16
2022-08-10T12:23
в мире
технологии
россия
восточная европа
афганистан
microsoft corporation
лаборатория касперского
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила новую китаеязычную кибергруппировку, которая атакует оборонные предприятия и государственные учреждения в странах Восточной Европы, России и Афганистане, говорится в сообщении компании."Эксперты "Лаборатории Касперского" в начале 2022 года зафиксировали волну целевых атак на оборонные предприятия и государственные учреждения Афганистана, России и ряда стран Восточной Европы. Всего в ходе расследования специалисты выявили атаки на более чем дюжину организаций. Предположительно, целью злоумышленников был кибершпионаж. Эксперты предполагают, что выявленная серия атак, возможно, связана с деятельностью китайскоязычной кибергруппы TA428", - рассказали в "Лаборатории Касперского".Для проникновения в инфраструктуру предприятий злоумышленники использовали фишинговые письма, содержащие документы Microsoft Word с вредоносным кодом. Данная схема позволяет вредоносному ПО получить доступ к управлению зараженной системой, отмечают в "Лаборатории".Письма, которые получали сотрудники, также содержали внутреннюю информацию о них, в том числе ФИО работающих с конфиденциальной информацией сотрудников, а также внутренние кодовые наименования проектов."В качестве основного инструмента развития атаки злоумышленники использовали утилиту Ladon с возможностями для сканирования сети, поиска и эксплуатации уязвимостей, кражи паролей. На финальном этапе они захватывали контроллер домена и далее получали полный контроль над интересующими злоумышленников рабочими станциями и серверами организации", - пояснили специалисты.По словам старшего эксперта Kaspersky Вячеслава Копейцева, целевой фишинг остается одной из главных угроз для промышленных предприятий и государственных учреждений, кроме того, такие атаки могут повториться и в будущем."Предприятиям и государственным организациям необходимо быть начеку и проводить соответствующую работу по подготовке к отражению сложных целенаправленных угроз",- добавил эксперт, которого цитирует пресс-служба компании.
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в мире, технологии, россия, восточная европа, афганистан, microsoft corporation, лаборатория касперского
12:16 10.08.2022 (обновлено: 12:23 10.08.2022)
 
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую китаеязычную кибергруппировку

Kaspersky: китаеязычные хакеры атакуют оборонные предприятия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком
Женщина сидит за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила новую китаеязычную кибергруппировку, которая атакует оборонные предприятия и государственные учреждения в странах Восточной Европы, России и Афганистане, говорится в сообщении компании.
"Эксперты "Лаборатории Касперского" в начале 2022 года зафиксировали волну целевых атак на оборонные предприятия и государственные учреждения Афганистана, России и ряда стран Восточной Европы. Всего в ходе расследования специалисты выявили атаки на более чем дюжину организаций. Предположительно, целью злоумышленников был кибершпионаж. Эксперты предполагают, что выявленная серия атак, возможно, связана с деятельностью китайскоязычной кибергруппы TA428", - рассказали в "Лаборатории Касперского".
Для проникновения в инфраструктуру предприятий злоумышленники использовали фишинговые письма, содержащие документы Microsoft Word с вредоносным кодом. Данная схема позволяет вредоносному ПО получить доступ к управлению зараженной системой, отмечают в "Лаборатории".
Письма, которые получали сотрудники, также содержали внутреннюю информацию о них, в том числе ФИО работающих с конфиденциальной информацией сотрудников, а также внутренние кодовые наименования проектов.
"В качестве основного инструмента развития атаки злоумышленники использовали утилиту Ladon с возможностями для сканирования сети, поиска и эксплуатации уязвимостей, кражи паролей. На финальном этапе они захватывали контроллер домена и далее получали полный контроль над интересующими злоумышленников рабочими станциями и серверами организации", - пояснили специалисты.
По словам старшего эксперта Kaspersky Вячеслава Копейцева, целевой фишинг остается одной из главных угроз для промышленных предприятий и государственных учреждений, кроме того, такие атаки могут повториться и в будущем.
"Предприятиям и государственным организациям необходимо быть начеку и проводить соответствующую работу по подготовке к отражению сложных целенаправленных угроз",- добавил эксперт, которого цитирует пресс-служба компании.
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В миреТехнологииРоссияВосточная ЕвропаАфганистанMicrosoft CorporationЛаборатория Касперского
 
 
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