https://ria.ru/20220810/khakery-1808540330.html

"Лаборатория Касперского" обнаружила новую китаеязычную кибергруппировку

"Лаборатория Касперского" обнаружила новую китаеязычную кибергруппировку - РИА Новости, 10.08.2022

"Лаборатория Касперского" обнаружила новую китаеязычную кибергруппировку

"Лаборатория Касперского" обнаружила новую китаеязычную кибергруппировку, которая атакует оборонные предприятия и государственные учреждения в странах Восточной РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:16

2022-08-10T12:16

2022-08-10T12:23

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технологии

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восточная европа

афганистан

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лаборатория касперского

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила новую китаеязычную кибергруппировку, которая атакует оборонные предприятия и государственные учреждения в странах Восточной Европы, России и Афганистане, говорится в сообщении компании."Эксперты "Лаборатории Касперского" в начале 2022 года зафиксировали волну целевых атак на оборонные предприятия и государственные учреждения Афганистана, России и ряда стран Восточной Европы. Всего в ходе расследования специалисты выявили атаки на более чем дюжину организаций. Предположительно, целью злоумышленников был кибершпионаж. Эксперты предполагают, что выявленная серия атак, возможно, связана с деятельностью китайскоязычной кибергруппы TA428", - рассказали в "Лаборатории Касперского".Для проникновения в инфраструктуру предприятий злоумышленники использовали фишинговые письма, содержащие документы Microsoft Word с вредоносным кодом. Данная схема позволяет вредоносному ПО получить доступ к управлению зараженной системой, отмечают в "Лаборатории".Письма, которые получали сотрудники, также содержали внутреннюю информацию о них, в том числе ФИО работающих с конфиденциальной информацией сотрудников, а также внутренние кодовые наименования проектов."В качестве основного инструмента развития атаки злоумышленники использовали утилиту Ladon с возможностями для сканирования сети, поиска и эксплуатации уязвимостей, кражи паролей. На финальном этапе они захватывали контроллер домена и далее получали полный контроль над интересующими злоумышленников рабочими станциями и серверами организации", - пояснили специалисты.По словам старшего эксперта Kaspersky Вячеслава Копейцева, целевой фишинг остается одной из главных угроз для промышленных предприятий и государственных учреждений, кроме того, такие атаки могут повториться и в будущем."Предприятиям и государственным организациям необходимо быть начеку и проводить соответствующую работу по подготовке к отражению сложных целенаправленных угроз",- добавил эксперт, которого цитирует пресс-служба компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/ataka-1806412970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, россия, восточная европа, афганистан, microsoft corporation, лаборатория касперского