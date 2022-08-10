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К отправке на Украину готовы девять тысяч бойцов, заявил Кадыров - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/kadyrov-1808547123.html
К отправке на Украину готовы девять тысяч бойцов, заявил Кадыров
К отправке на Украину готовы девять тысяч бойцов, заявил Кадыров - РИА Новости, 10.08.2022
К отправке на Украину готовы девять тысяч бойцов, заявил Кадыров
Девять тысяч бойцов из Чечни готовы к отправке на территорию Украины, еще 10 тысяч находятся в резерве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:34
2022-08-10T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 10 авг - РИА Новости. Девять тысяч бойцов из Чечни готовы к отправке на территорию Украины, еще 10 тысяч находятся в резерве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."На данный момент из Чеченской Республики готовы к отправке 9 тысяч прекрасно подготовленных бойцов. Еще 10 тысяч воинов находятся в резерве и ждут своего часа. Они готовы провести любую работу до полного разгрома нацистов на Украине", - написал Кадыров в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, рамзан кадыров
12:34 10.08.2022
 
К отправке на Украину готовы девять тысяч бойцов, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров заявил, что к отправке на Украину готовы девять тысяч бойцов

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 10 авг - РИА Новости. Девять тысяч бойцов из Чечни готовы к отправке на территорию Украины, еще 10 тысяч находятся в резерве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"На данный момент из Чеченской Республики готовы к отправке 9 тысяч прекрасно подготовленных бойцов. Еще 10 тысяч воинов находятся в резерве и ждут своего часа. Они готовы провести любую работу до полного разгрома нацистов на Украине", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
12:15Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассРамзан Кадыров
 
 
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