https://ria.ru/20220810/kadyrov-1808547123.html

К отправке на Украину готовы девять тысяч бойцов, заявил Кадыров

К отправке на Украину готовы девять тысяч бойцов, заявил Кадыров - РИА Новости, 10.08.2022

К отправке на Украину готовы девять тысяч бойцов, заявил Кадыров

Девять тысяч бойцов из Чечни готовы к отправке на территорию Украины, еще 10 тысяч находятся в резерве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:34

2022-08-10T12:34

2022-08-10T12:34

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 10 авг - РИА Новости. Девять тысяч бойцов из Чечни готовы к отправке на территорию Украины, еще 10 тысяч находятся в резерве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."На данный момент из Чеченской Республики готовы к отправке 9 тысяч прекрасно подготовленных бойцов. Еще 10 тысяч воинов находятся в резерве и ждут своего часа. Они готовы провести любую работу до полного разгрома нацистов на Украине", - написал Кадыров в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220810/soledar-1808540008.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, рамзан кадыров