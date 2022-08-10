Рейтинг@Mail.ru
Минцифры сформирует кадровый резерв высококвалифицированных IT-специалистов - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220810/kadry-1808581391.html
Минцифры сформирует кадровый резерв высококвалифицированных IT-специалистов
Минцифры сформирует кадровый резерв высококвалифицированных IT-специалистов - РИА Новости, 10.08.2022
Минцифры сформирует кадровый резерв высококвалифицированных IT-специалистов
Минцифры формирует кадровый резерв специалистов IT-сферы из Москвы и российских регионов с возможностью трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:28
2022-08-10T14:29
общество
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a5d0ba561cd79dd0bfa75dedb4edde6a.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минцифры формирует кадровый резерв специалистов IT-сферы из Москвы и российских регионов с возможностью трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, сообщили в министерстве.По словам Чернышенко, которые приводятся в релизе, активный процесс цифровизации экономики и госуправления требует наличия квалифицированных кадров и в целом "формирования модели компетенций служащих, которая отвечала бы современным вызовам".Кадровый резерв создается на площадке рекрутингового центра Минцифры России в структуре центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. Отбор в кадровый резерв и членство в нем бесплатны.Прошедшие отбор специалисты получат возможность трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, а также смогут получить индивидуальный паспорт компетенций с персональными рекомендациями по их развитию и пообщаться с ведущими экспертами России из разных отраслей.Для участия необходимо зарегистрироваться на специальной платформе https://cdto.work/, которая реализуется при поддержке Минцифры. За два года работы платформы на ней зарегистрировались более 11500 специалистов в области ИТ и цифровой трансформации, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220809/naem-1808201687.html
https://ria.ru/20220802/mintsifry-1806702216.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_a86914d2721d8999f637fd388c6a1912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко
14:28 10.08.2022 (обновлено: 14:29 10.08.2022)
 
Минцифры сформирует кадровый резерв высококвалифицированных IT-специалистов

Минцифры создаст кадровый резерв IT-специалистов для трудоустройства в органы власти

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минцифры формирует кадровый резерв специалистов IT-сферы из Москвы и российских регионов с возможностью трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, сообщили в министерстве.
"IT-специалисты из Москвы и регионов России могут войти в кадровый резерв высококвалифицированных руководителей и специалистов цифровой трансформации. Резерв формируется по поручению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в целях развития команд цифровой трансформации в госсекторе", - говорится в сообщении ведомства.
По словам Чернышенко, которые приводятся в релизе, активный процесс цифровизации экономики и госуправления требует наличия квалифицированных кадров и в целом "формирования модели компетенций служащих, которая отвечала бы современным вызовам".
Кадровый резерв создается на площадке рекрутингового центра Минцифры России в структуре центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. Отбор в кадровый резерв и членство в нем бесплатны.
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 05:48
В России возобновился активный наем IT-специалистов, показало исследование
Прошедшие отбор специалисты получат возможность трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, а также смогут получить индивидуальный паспорт компетенций с персональными рекомендациями по их развитию и пообщаться с ведущими экспертами России из разных отраслей.
Для участия необходимо зарегистрироваться на специальной платформе https://cdto.work/, которая реализуется при поддержке Минцифры. За два года работы платформы на ней зарегистрировались более 11500 специалистов в области ИТ и цифровой трансформации, добавили в министерстве.
Программирование - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 15:53
Минцифры предложило новый порядок аккредитации IT-компаний
 
ОбществоТехнологииРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Дмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала