14:28 10.08.2022 (обновлено: 14:29 10.08.2022)
Минцифры сформирует кадровый резерв высококвалифицированных IT-специалистов
Минцифры создаст кадровый резерв IT-специалистов для трудоустройства в органы власти
© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минцифры формирует кадровый резерв специалистов IT-сферы из Москвы и российских регионов с возможностью трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, сообщили в министерстве.
"IT-специалисты из Москвы и регионов России могут войти в кадровый резерв высококвалифицированных руководителей и специалистов цифровой трансформации. Резерв формируется по поручению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в целях развития команд цифровой трансформации в госсекторе", - говорится в сообщении ведомства.
По словам Чернышенко, которые приводятся в релизе, активный процесс цифровизации экономики и госуправления требует наличия квалифицированных кадров и в целом "формирования модели компетенций служащих, которая отвечала бы современным вызовам".
Кадровый резерв создается на площадке рекрутингового центра Минцифры России в структуре центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. Отбор в кадровый резерв и членство в нем бесплатны.
Прошедшие отбор специалисты получат возможность трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, а также смогут получить индивидуальный паспорт компетенций с персональными рекомендациями по их развитию и пообщаться с ведущими экспертами России из разных отраслей.
Для участия необходимо зарегистрироваться на специальной платформе https://cdto.work/, которая реализуется при поддержке Минцифры. За два года работы платформы на ней зарегистрировались более 11500 специалистов в области ИТ и цифровой трансформации, добавили в министерстве.
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