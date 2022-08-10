https://ria.ru/20220810/kadry-1808581391.html

Минцифры сформирует кадровый резерв высококвалифицированных IT-специалистов

Минцифры сформирует кадровый резерв высококвалифицированных IT-специалистов - РИА Новости, 10.08.2022

Минцифры сформирует кадровый резерв высококвалифицированных IT-специалистов

Минцифры формирует кадровый резерв специалистов IT-сферы из Москвы и российских регионов с возможностью трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:28

2022-08-10T14:28

2022-08-10T14:29

общество

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a5d0ba561cd79dd0bfa75dedb4edde6a.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минцифры формирует кадровый резерв специалистов IT-сферы из Москвы и российских регионов с возможностью трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, сообщили в министерстве.По словам Чернышенко, которые приводятся в релизе, активный процесс цифровизации экономики и госуправления требует наличия квалифицированных кадров и в целом "формирования модели компетенций служащих, которая отвечала бы современным вызовам".Кадровый резерв создается на площадке рекрутингового центра Минцифры России в структуре центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. Отбор в кадровый резерв и членство в нем бесплатны.Прошедшие отбор специалисты получат возможность трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, а также смогут получить индивидуальный паспорт компетенций с персональными рекомендациями по их развитию и пообщаться с ведущими экспертами России из разных отраслей.Для участия необходимо зарегистрироваться на специальной платформе https://cdto.work/, которая реализуется при поддержке Минцифры. За два года работы платформы на ней зарегистрировались более 11500 специалистов в области ИТ и цифровой трансформации, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220809/naem-1808201687.html

https://ria.ru/20220802/mintsifry-1806702216.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко