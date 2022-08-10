https://ria.ru/20220810/isk-1808696476.html

Энергокомпания подала иск к властям Франции из-за цен на электричество

Энергокомпания подала иск к властям Франции из-за цен на электричество - РИА Новости, 10.08.2022

Энергокомпания подала иск к властям Франции из-за цен на электричество

Французская энергокомпания EDF подала иск на 8,34 миллиарда евро во французский Верховный суд с целью компенсировать убытки из-за продажи электроэнергии по... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:28

2022-08-10T18:28

2022-08-10T19:12

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ПАРИЖ, 10 авг — РИА Новости. Французская энергокомпания EDF подала иск на 8,34 миллиарда евро во французский Верховный суд с целью компенсировать убытки из-за продажи электроэнергии по низким ценам на фоне правительственных ограничений на стоимость электроэнергии, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте корпорации."После тщательного юридического анализа и в свете потерь, понесенных в результате постановлений правительства от 11, 12 и 25 марта 2022, EDF подала иск к французскому правительству о возмещении ущерба в Верховный Суд на сумму 8,34 миллиарда евро", — говорится в сообщении.На общем собрании корпорации глава EDF Жан-Бернар Леви также сообщил, что направил просьбу об отмене этих постановлений в правительство, говорится в пресс-релизе.В начале 2022 года Франция объявила о том, что сохранит рост цен на электричество на уровне 4 процентов, чтобы защитить население от резкого увеличения счетов за электроэнергию. Французское правительство распорядилось, чтобы EDF увеличила выработку атомной электроэнергии на 20 Тв-ч — до 120 Тв-ч, которые будут проданы по фиксированной цене в 2022 году. Тогда же EDF оценила свои убытки от продажи атомной электроэнергии по более низким ценам, в 8,4 миллиарда евро. В марте правительство выпустило ряд постановлений, уточняющих условия производства дополнительного объема электроэнергии, и установило цену в 46,20 евро за Мвт-ч.В июле французская государственная энергогенерирующая компания сообщила, что ее убытки составили 5,3 миллиарда евро в первом полугодии, став рекордными в истории корпорации.EDF предстоит масштабная работа по ремонту 12 атомных реакторов, которые были выведены из эксплуатации из-за обнаружения коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. 18 других реакторов были остановлены из-за плановых профилактических работ.В начале июля премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что французское государство увеличит свою долю в энергетической компании EDF до 100%. Она объяснила это решение тем, что чрезвычайная климатическая ситуация требует радикальных решений и что Франция должна обеспечить свой энергетический суверенитет на фоне конфликта на Украине.Правительство Франции готово потратить на национализацию крупнейшей в стране энергетической компании 9,7 миллиарда евро.Electricite de France (EDF) - крупнейшая французская государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. Она управляет 56 энергоблоками АЭС, обеспечивая электроснабжение 25 миллионов домов.

https://ria.ru/20220807/energiya-1807906609.html

https://ria.ru/20220809/elektroenergiya-1808266520.html

https://ria.ru/20220805/zima-1807490839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

элизабет борн, франция, украина, edf, в мире, экономика