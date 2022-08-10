https://ria.ru/20220810/indiya-1808680400.html

Reuters: Индия отказывается от доллара при покупке российского топлива

Reuters: Индия отказывается от доллара при покупке российского топлива - РИА Новости, 10.08.2022

Reuters: Индия отказывается от доллара при покупке российского топлива

Индийские компании отказываются от долларов при покупке российского топлива. Об этом пишет Reuters со ссылкой на таможенные документы. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:36

2022-08-10T17:36

2022-08-10T18:19

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Индийские компании отказываются от долларов при покупке российского топлива. Об этом пишет Reuters со ссылкой на таможенные документы."Индийские покупатели приобрели в июне 1,7 миллиона тонн угля из России, при этом местные производители стали и цемента оплатили почти половину (44 процента) этой сделки в дирхемах (ОАЭ), гонконгских долларах, евро и юанях", — отмечается в материале.На китайскую валюту пришелся 31 процент недолларовых операций, а на гонконгскую денежную единицу — 28 процентов. В евро оплачивалось менее четверти поставок, а в дирхемах — около одной шестой.Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в мире начался процесс отказа от доллара из-за его необеспеченности реальными товарами и ресурсами. По его словам, американский печатный станок ничем не сдерживается, а национальная валюта США используется Вашингтоном в качестве инструмента политической борьбы.Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, в свою очередь, отметил, что все больше стран берут пример с России, отказываясь от платежей в долларах и переходя на нацвалюты. Партнерские отношения государств с давними традициями сотрудничества и взаимного доверия обязательно будут укрепляться, подчеркнул он.

https://ria.ru/20220710/zerno-1801304053.html

https://ria.ru/20220804/gaz-1807280089.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, индия, азия, китай, оаэ, гонконг