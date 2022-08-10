https://ria.ru/20220810/himars-1808738628.html

В ДНР сообщили о наличии у Украины дальнобойных ракет к HIMARS

В ДНР сообщили о наличии у Украины дальнобойных ракет к HIMARS - РИА Новости, 10.08.2022

В ДНР сообщили о наличии у Украины дальнобойных ракет к HIMARS

Заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин считает, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T21:25

2022-08-10T21:25

2022-08-10T21:36

специальная военная операция на украине

украина

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

рсзо himars

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804067034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfdfb37a787ce84460d2b96cd7932545.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин считает, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и 150 километров уже есть на Украине."Удары наносятся различными системами - HIMARS, у которой заявленная дальность полета до 70 километров. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 (километров) уже есть на Украине. Также (населенные пункты - ред.) обстреливаются снарядами калибром 155 миллиметров, но артиллерийские системы различные. Есть американские, есть немецкие, французские, польские. Стандарт калибра одинаковый, поэтому можно использовать различные системы", - сказал Басурин журналистам.Басурин в июле предполагал, что поставки дальнобойных ракет для американских РСЗО HIMARS на Украине уже идут, хотя американская сторона, как он напоминал, заявляла, что поставляемые для установок HIMARS снаряды не будут иметь дальность больше 80 километров.Он также считает, что украинские боевики, обстреливая черту Донецка, надеются отвлечь артиллерийский огонь от линии фронта.

https://ria.ru/20220810/lepestok-1808574130.html

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, рсзо himars, донецк (днр)