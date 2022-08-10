https://ria.ru/20220810/himars-1808738628.html
В ДНР сообщили о наличии у Украины дальнобойных ракет к HIMARS
В ДНР сообщили о наличии у Украины дальнобойных ракет к HIMARS - РИА Новости, 10.08.2022
В ДНР сообщили о наличии у Украины дальнобойных ракет к HIMARS
Заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин считает, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:25
2022-08-10T21:25
2022-08-10T21:36
специальная военная операция на украине
украина
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
рсзо himars
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804067034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfdfb37a787ce84460d2b96cd7932545.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин считает, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и 150 километров уже есть на Украине."Удары наносятся различными системами - HIMARS, у которой заявленная дальность полета до 70 километров. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 (километров) уже есть на Украине. Также (населенные пункты - ред.) обстреливаются снарядами калибром 155 миллиметров, но артиллерийские системы различные. Есть американские, есть немецкие, французские, польские. Стандарт калибра одинаковый, поэтому можно использовать различные системы", - сказал Басурин журналистам.Басурин в июле предполагал, что поставки дальнобойных ракет для американских РСЗО HIMARS на Украине уже идут, хотя американская сторона, как он напоминал, заявляла, что поставляемые для установок HIMARS снаряды не будут иметь дальность больше 80 километров.Он также считает, что украинские боевики, обстреливая черту Донецка, надеются отвлечь артиллерийский огонь от линии фронта.
https://ria.ru/20220810/lepestok-1808574130.html
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804067034_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8533a342c25eb9433178d1a83a2fbcd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, рсзо himars, донецк (днр)
21:25 10.08.2022 (обновлено: 21:36 10.08.2022)
В ДНР сообщили о наличии у Украины дальнобойных ракет к HIMARS
В ДНР сообщили о наличии у Украины ракет к HIMARS с дальностью полета 120 и 150 километров