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В ДНР сообщили о наличии у Украины дальнобойных ракет к HIMARS - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/himars-1808738628.html
В ДНР сообщили о наличии у Украины дальнобойных ракет к HIMARS
В ДНР сообщили о наличии у Украины дальнобойных ракет к HIMARS - РИА Новости, 10.08.2022
В ДНР сообщили о наличии у Украины дальнобойных ракет к HIMARS
Заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин считает, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:25
2022-08-10T21:36
специальная военная операция на украине
украина
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
рсзо himars
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин считает, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и 150 километров уже есть на Украине."Удары наносятся различными системами - HIMARS, у которой заявленная дальность полета до 70 километров. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 (километров) уже есть на Украине. Также (населенные пункты - ред.) обстреливаются снарядами калибром 155 миллиметров, но артиллерийские системы различные. Есть американские, есть немецкие, французские, польские. Стандарт калибра одинаковый, поэтому можно использовать различные системы", - сказал Басурин журналистам.Басурин в июле предполагал, что поставки дальнобойных ракет для американских РСЗО HIMARS на Украине уже идут, хотя американская сторона, как он напоминал, заявляла, что поставляемые для установок HIMARS снаряды не будут иметь дальность больше 80 километров.Он также считает, что украинские боевики, обстреливая черту Донецка, надеются отвлечь артиллерийский огонь от линии фронта.
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украина
донецкая народная республика
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украина, в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, рсзо himars, донецк (днр)
21:25 10.08.2022 (обновлено: 21:36 10.08.2022)
 
В ДНР сообщили о наличии у Украины дальнобойных ракет к HIMARS

В ДНР сообщили о наличии у Украины ракет к HIMARS с дальностью полета 120 и 150 километров

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunРСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин считает, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и 150 километров уже есть на Украине.
"Удары наносятся различными системами - HIMARS, у которой заявленная дальность полета до 70 километров. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 (километров) уже есть на Украине. Также (населенные пункты - ред.) обстреливаются снарядами калибром 155 миллиметров, но артиллерийские системы различные. Есть американские, есть немецкие, французские, польские. Стандарт калибра одинаковый, поэтому можно использовать различные системы", - сказал Басурин журналистам.
Басурин в июле предполагал, что поставки дальнобойных ракет для американских РСЗО HIMARS на Украине уже идут, хотя американская сторона, как он напоминал, заявляла, что поставляемые для установок HIMARS снаряды не будут иметь дальность больше 80 километров.
Он также считает, что украинские боевики, обстреливая черту Донецка, надеются отвлечь артиллерийский огонь от линии фронта.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 14:02Специальная военная операция на Украине
На вооружении украинских войск находятся 90 ракет с минами "Лепесток"
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринРСЗО HIMARSДонецк (ДНР)
 
 
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