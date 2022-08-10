https://ria.ru/20220810/gumpomosch-1808742517.html
Россия передала более 470 тонн гумпомощи населению Донбасса за сутки
Россия передала более 470 тонн гумпомощи населению Донбасса за сутки - РИА Новости, 10.08.2022
Россия передала более 470 тонн гумпомощи населению Донбасса за сутки
Россия за прошедшие сутки провела четыре акции в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:57
2022-08-10T21:57
2022-08-10T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донбасс
херсонская область
россия
гуманитарная помощь
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793096740_0:245:2942:1900_1920x0_80_0_0_0bd6a248cf8febab14ac32d3762e3e42.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия за прошедшие сутки провела четыре акции в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной помощи, сообщил в среду руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что в республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 53 487,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 429 акций, в том числе за истекшие сутки четыре - в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной помощи."Десятого августа 2022 года проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 426,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - заявил генерал.
https://ria.ru/20220723/turchak-1804507726.html
луганская народная республика
донбасс
херсонская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793096740_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_98e6f1c0b3d0f3fdda1d8d4d3ff0fd98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, херсонская область , россия, гуманитарная помощь, донецкая народная республика
21:57 10.08.2022 (обновлено: 21:58 10.08.2022)
Россия передала более 470 тонн гумпомощи населению Донбасса за сутки
Россия передала более 470 тонн гумпомощи мирному населению Донбасса и Украины за сутки