https://ria.ru/20220810/gumpomosch-1808742517.html

Россия передала более 470 тонн гумпомощи населению Донбасса за сутки

Россия передала более 470 тонн гумпомощи населению Донбасса за сутки - РИА Новости, 10.08.2022

Россия передала более 470 тонн гумпомощи населению Донбасса за сутки

Россия за прошедшие сутки провела четыре акции в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T21:57

2022-08-10T21:57

2022-08-10T21:58

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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гуманитарная помощь

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия за прошедшие сутки провела четыре акции в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной помощи, сообщил в среду руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что в республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 53 487,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 429 акций, в том числе за истекшие сутки четыре - в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной помощи."Десятого августа 2022 года проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 426,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220723/turchak-1804507726.html

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донбасс

херсонская область

россия

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в мире, луганская народная республика, донбасс, херсонская область , россия, гуманитарная помощь, донецкая народная республика