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Россия передала более 470 тонн гумпомощи населению Донбасса за сутки - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/gumpomosch-1808742517.html
Россия передала более 470 тонн гумпомощи населению Донбасса за сутки
Россия передала более 470 тонн гумпомощи населению Донбасса за сутки - РИА Новости, 10.08.2022
Россия передала более 470 тонн гумпомощи населению Донбасса за сутки
Россия за прошедшие сутки провела четыре акции в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:57
2022-08-10T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донбасс
херсонская область
россия
гуманитарная помощь
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия за прошедшие сутки провела четыре акции в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной помощи, сообщил в среду руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что в республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 53 487,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 429 акций, в том числе за истекшие сутки четыре - в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной помощи."Десятого августа 2022 года проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 426,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - заявил генерал.
https://ria.ru/20220723/turchak-1804507726.html
луганская народная республика
донбасс
херсонская область
россия
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, донбасс, херсонская область , россия, гуманитарная помощь, донецкая народная республика
21:57 10.08.2022 (обновлено: 21:58 10.08.2022)
 
Россия передала более 470 тонн гумпомощи населению Донбасса за сутки

Россия передала более 470 тонн гумпомощи мирному населению Донбасса и Украины за сутки

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобиль с гуманитарной помощью
Автомобиль с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Автомобиль с гуманитарной помощью. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия за прошедшие сутки провела четыре акции в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной помощи, сообщил в среду руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев сообщил, что в республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 53 487,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 429 акций, в том числе за истекшие сутки четыре - в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной помощи.
"Десятого августа 2022 года проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 426,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - заявил генерал.
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 15:25
"Единая Россия" передала в ДНР более 12 тысяч тонн гуманитарной помощи
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассХерсонская областьРоссияГуманитарная помощьДонецкая Народная Республика
 
 
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