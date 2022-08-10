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Пять участников форума "Утро" получили гранты на проекты по развитию ХМАО - РИА Новости, 10.08.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220810/granyt-1808744325.html
Пять участников форума "Утро" получили гранты на проекты по развитию ХМАО
Пять участников форума "Утро" получили гранты на проекты по развитию ХМАО - РИА Новости, 10.08.2022
Пять участников форума "Утро" получили гранты на проекты по развитию ХМАО
Пять участников форума уральской молодежи "Утро" получили гранты на общую сумму более 1 миллиона рублей на проекты, которые будут реализованы на территории... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T22:08
2022-08-10T22:09
ханты-мансийский автономный округ
общество
наталья комарова
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
челябинская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Пять участников форума уральской молодежи "Утро" получили гранты на общую сумму более 1 миллиона рублей на проекты, которые будут реализованы на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры."Мы второй раз принимаем "Утро", но впервые на городской площадке. И в этом случае огромное спасибо за то, что Ханты-Мансийск стал "Утром", а форум стал Ханты-Мансийском. Мы очень рады тому, что у вас все получилось. Молодежный форум "Утро" стал народным форумом. Огромное вам спасибо за то, что вы приехали, поделились и смогли взять то, что вам дала эта площадка", - сказала глава Югры Наталья Комарова на закрытии форума.Среди представленных проектов были образовательные, здоровьесберегающие, просветительские проекты для детей и взрослых, а также направленные на популяризацию национальной и современной молодежной культуры, спорта и патриотического воспитания. Участники могли претендовать на региональный грант независимо от того, какой регион они представляют, главное условие – чтобы он был реализован на территории Ханты-Мансийского автономного округа.Грант в размере 190 тысяч рублей получила представительница Челябинской области Дарья Булыгина с проектом инклюзивного ресурсного центра "Безграниц", помогающего обучать и трудоустраивать людей с ограниченными возможностями здоровья. Олеся Шаль из ХМАО получила грант в 270 тысяч рублей с проектом "Финал Уральского химического турнира". Создатель общественного пространства для инженерно-технического творчества "Фабрика изобретений" Иван Товт получил грант в 289 тысяч рублей. Еще одна представительница Югры получила 133 тысячи рублей на проект "Учитель-волонтер", а жительница Курганской области Анастасия Мирошниченко выиграла грант в размере 129 тысяч рублей с проектом подкаста "Море вопросов".Форум "Утро" проходил в Югре с 1 по 10 августа. Главной темой этого года стало устойчивое развитие молодежных сообществ. В течение десяти дней более 500 молодых людей из 53 регионов России, а также молодежь из подшефных территорий ДНР и ЛНР, которые курируют регионы Уральского федерального округа, получали новые знания и компетенции в сферах устойчивого развития некоммерческих организаций, социального проектирования, проектного менеджмента и управления ресурсами. Также в дни проведения форума в Югру приехали представители 14 стран мира - участники федеральной программы "Здравствуй, Россия" из Аргентины, Германии, Польши, Турции и других государств.
https://ria.ru/20220803/forum-1806876199.html
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общество, наталья комарова, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, челябинская область
22:08 10.08.2022 (обновлено: 22:09 10.08.2022)
 

Пять участников форума "Утро" получили гранты на проекты по развитию ХМАО

© Фото : пресс-служба правительства ЯНАОУчастники форума "УТРО" в Ханты-Мансийске
Участники форума УТРО в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства ЯНАО
Участники форума "УТРО" в Ханты-Мансийске. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Пять участников форума уральской молодежи "Утро" получили гранты на общую сумму более 1 миллиона рублей на проекты, которые будут реализованы на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
"Мы второй раз принимаем "Утро", но впервые на городской площадке. И в этом случае огромное спасибо за то, что Ханты-Мансийск стал "Утром", а форум стал Ханты-Мансийском. Мы очень рады тому, что у вас все получилось. Молодежный форум "Утро" стал народным форумом. Огромное вам спасибо за то, что вы приехали, поделились и смогли взять то, что вам дала эта площадка", - сказала глава Югры Наталья Комарова на закрытии форума.
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Среди представленных проектов были образовательные, здоровьесберегающие, просветительские проекты для детей и взрослых, а также направленные на популяризацию национальной и современной молодежной культуры, спорта и патриотического воспитания. Участники могли претендовать на региональный грант независимо от того, какой регион они представляют, главное условие – чтобы он был реализован на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
Грант в размере 190 тысяч рублей получила представительница Челябинской области Дарья Булыгина с проектом инклюзивного ресурсного центра "Безграниц", помогающего обучать и трудоустраивать людей с ограниченными возможностями здоровья. Олеся Шаль из ХМАО получила грант в 270 тысяч рублей с проектом "Финал Уральского химического турнира". Создатель общественного пространства для инженерно-технического творчества "Фабрика изобретений" Иван Товт получил грант в 289 тысяч рублей. Еще одна представительница Югры получила 133 тысячи рублей на проект "Учитель-волонтер", а жительница Курганской области Анастасия Мирошниченко выиграла грант в размере 129 тысяч рублей с проектом подкаста "Море вопросов".
Форум "Утро" проходил в Югре с 1 по 10 августа. Главной темой этого года стало устойчивое развитие молодежных сообществ. В течение десяти дней более 500 молодых людей из 53 регионов России, а также молодежь из подшефных территорий ДНР и ЛНР, которые курируют регионы Уральского федерального округа, получали новые знания и компетенции в сферах устойчивого развития некоммерческих организаций, социального проектирования, проектного менеджмента и управления ресурсами. Также в дни проведения форума в Югру приехали представители 14 стран мира - участники федеральной программы "Здравствуй, Россия" из Аргентины, Германии, Польши, Турции и других государств.

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