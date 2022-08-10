https://ria.ru/20220810/grady-1808477296.html

Минобороны показало кадры работы "Градов" в спецоперации

Минобороны показало кадры работы "Градов" в спецоперации - РИА Новости, 10.08.2022

Минобороны показало кадры работы "Градов" в спецоперации

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град" Южного военного округа в спецоперации на Украине. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T05:20

2022-08-10T05:20

2022-08-10T11:01

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град" Южного военного округа в спецоперации на Украине."Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Южного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ ", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В Минобороны уточнили, что ключевую роль в нанесении удара играет точное наведение, в чем артиллеристам ЮВО помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Добавляется, что собранные данные передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Работа расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. Кадры Минобороны РФ Минобороны РФ показало, как работают расчеты РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. 2022-08-10T05:20 true PT2M02S

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в мире, россия, украина, донбасс, южный военный округ, вооруженные силы украины