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ВС России подавили два украинских взвода РСЗО "Град"
ВС России подавили два украинских взвода РСЗО "Град" - РИА Новости, 10.08.2022
ВС России подавили два украинских взвода РСЗО "Град"
Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, сообщило в среду министерство... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:04
2022-08-10T12:04
2022-08-10T12:09
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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северск
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, сообщило в среду министерство обороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, в мире, северск
12:04 10.08.2022 (обновлено: 12:09 10.08.2022)
ВС России подавили два украинских взвода РСЗО "Град"
Минобороны: ВС России подавили два взвода РСЗО "Град" ВСУ, два взвода Д-20 и Д-30