https://ria.ru/20220810/grad-1808534945.html

ВС России подавили два украинских взвода РСЗО "Град"

ВС России подавили два украинских взвода РСЗО "Град" - РИА Новости, 10.08.2022

ВС России подавили два украинских взвода РСЗО "Град"

Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, сообщило в среду министерство... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:04

2022-08-10T12:04

2022-08-10T12:09

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

в мире

северск

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, сообщило в среду министерство обороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

северск

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россия, донецкая народная республика, в мире, северск