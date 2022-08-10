https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808487279.html

Союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево около Горловки

Союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево около Горловки - РИА Новости, 10.08.2022

Союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево около Горловки

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе соседнего поселка Зайцево. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:05

2022-08-10T09:05

2022-08-10T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

иван приходько

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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе соседнего поселка Зайцево."Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил", — написал он в Telegram-канале.Чиновник призвал жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу.Сегодня Приходько также заявил об обстреле жилого массива "Солнечный", один из снарядов попал в здание ТРЦ "Бермуды". По данным представительства ДНР в СЦКК, в 5:35 по городу выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.Горловка — один из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области, он расположен в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический "Концерн Стирол" и угледобывающие предприятия.До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Чаще всего ВСУ обстреливают расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и шахты "6/7".

https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808484234.html

https://ria.ru/20220810/donetsk-1808485756.html

зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, зайцево, горловка, иван приходько