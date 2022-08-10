https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808487279.html
Союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево около Горловки
Союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево около Горловки - РИА Новости, 10.08.2022
Союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево около Горловки
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе соседнего поселка Зайцево. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:05
2022-08-10T09:05
2022-08-10T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
иван приходько
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе соседнего поселка Зайцево."Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил", — написал он в Telegram-канале.Чиновник призвал жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу.Сегодня Приходько также заявил об обстреле жилого массива "Солнечный", один из снарядов попал в здание ТРЦ "Бермуды". По данным представительства ДНР в СЦКК, в 5:35 по городу выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.Горловка — один из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области, он расположен в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический "Концерн Стирол" и угледобывающие предприятия.До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Чаще всего ВСУ обстреливают расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и шахты "6/7".
https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808484234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, горловка, иван приходько
09:05 10.08.2022 (обновлено: 10:42 10.08.2022)
Союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево около Горловки
Мэр Горловки Приходько: союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево в ДНР