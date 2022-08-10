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Союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево около Горловки - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808487279.html
Союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево около Горловки
Союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево около Горловки - РИА Новости, 10.08.2022
Союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево около Горловки
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе соседнего поселка Зайцево. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:05
2022-08-10T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
иван приходько
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе соседнего поселка Зайцево."Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил", — написал он в Telegram-канале.Чиновник призвал жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу.Сегодня Приходько также заявил об обстреле жилого массива "Солнечный", один из снарядов попал в здание ТРЦ "Бермуды". По данным представительства ДНР в СЦКК, в 5:35 по городу выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.Горловка — один из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области, он расположен в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический "Концерн Стирол" и угледобывающие предприятия.До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Чаще всего ВСУ обстреливают расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и шахты "6/7".
https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808484234.html
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в мире, зайцево, горловка, иван приходько
09:05 10.08.2022 (обновлено: 10:42 10.08.2022)
 
Союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево около Горловки

Мэр Горловки Приходько: союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево в ДНР

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе соседнего поселка Зайцево.
"Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил", — написал он в Telegram-канале.
Чиновник призвал жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу.
Сегодня Приходько также заявил об обстреле жилого массива "Солнечный", один из снарядов попал в здание ТРЦ "Бермуды". По данным представительства ДНР в СЦКК, в 5:35 по городу выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Горловка — один из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области, он расположен в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический "Концерн Стирол" и угледобывающие предприятия.
До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Чаще всего ВСУ обстреливают расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и шахты "6/7".
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08:54Специальная военная операция на Украине
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский тяжелыми снарядами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоГорловкаИван Приходько
 
 
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