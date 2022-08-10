https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808486879.html
Украинские войска уничтожили школу в поселке Байрак в ДНР
Украинские войска уничтожили школу в поселке Байрак в ДНР - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска уничтожили школу в поселке Байрак в ДНР
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска "полностью разбили" школу в поселке Байрак в результате обстрела. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:03
2022-08-10T09:03
2022-08-10T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска "полностью разбили" школу в поселке Байрак в результате обстрела."Горловка. Сегодня утром, ВСУ полностью разбили 28 школу в поселке Байрак", - написал Приходько в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808484234.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, вооруженные силы украины
Украинские войска уничтожили школу в поселке Байрак в ДНР
Мэр Горловки: украинские войска уничтожили школу в поселке Байрак в ДНР