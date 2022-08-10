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Украинские снаряды попали в здание развлекательного центра в Горловке - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808484234.html
Украинские снаряды попали в здание развлекательного центра в Горловке
Украинские снаряды попали в здание развлекательного центра в Горловке - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские снаряды попали в здание развлекательного центра в Горловке
Снаряды ВСУ, выпущенные по Горловке в Донецкой Народной Республике, попали в развлекательный центр, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:29
2022-08-10T08:58
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Снаряды ВСУ, выпущенные по Горловке в Донецкой Народной Республике, попали в развлекательный центр, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ в 5:35 выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Чаще всего ВСУ обстреливают расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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в мире, горловка, украина
08:29 10.08.2022 (обновлено: 08:58 10.08.2022)
 
Украинские снаряды попали в здание развлекательного центра в Горловке

Украинские снаряды попали в здание развлекательного центра "Бермуды" в Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Снаряды ВСУ, выпущенные по Горловке в Донецкой Народной Республике, попали в развлекательный центр, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Украинские боевики подвергли обстрелу жилой массив "Солнечный"! Стало известно о попадании вражеских снарядов в районе автобусной остановки по ул. Гречнева и в здание развлекательного центра "Бермуды", — написал он.
По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ в 5:35 выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Чаще всего ВСУ обстреливают расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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