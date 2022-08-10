https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808484234.html
Украинские снаряды попали в здание развлекательного центра в Горловке
Украинские снаряды попали в здание развлекательного центра в Горловке - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские снаряды попали в здание развлекательного центра в Горловке
Снаряды ВСУ, выпущенные по Горловке в Донецкой Народной Республике, попали в развлекательный центр, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:29
2022-08-10T08:29
2022-08-10T08:58
специальная военная операция на украине
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горловка
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Снаряды ВСУ, выпущенные по Горловке в Донецкой Народной Республике, попали в развлекательный центр, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ в 5:35 выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Чаще всего ВСУ обстреливают расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220808/donbass-1808002613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина
08:29 10.08.2022 (обновлено: 08:58 10.08.2022)
Украинские снаряды попали в здание развлекательного центра в Горловке
Украинские снаряды попали в здание развлекательного центра "Бермуды" в Горловке