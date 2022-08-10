https://ria.ru/20220810/germaniya-1808529228.html

Минфин ФРГ рассказал о мерах поддержки жителей в связи с ростом цен на газ

Минфин ФРГ рассказал о мерах поддержки жителей в связи с ростом цен на газ - РИА Новости, 10.08.2022

Минфин ФРГ рассказал о мерах поддержки жителей в связи с ростом цен на газ

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер анонсировал новые компенсации для граждан с 1 января в связи с ростом цен на газ и энергоносители. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:49

2022-08-10T11:49

2022-08-10T11:49

германия

в мире

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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер анонсировал новые компенсации для граждан с 1 января в связи с ростом цен на газ и энергоносители."Многие столкнулись с ростом цен на газ, энергию, продовольствие. Одновременно экономические перспективы страны стали хрупкими. Мы видим, что прогнозы экономического роста корректируются в сторону понижения... Правительство ФРГ в этом году выдвинуло два значительных пакета мер для поддержки людей и компаний. В следующем году мы намерены продолжить эту работу", - сказал министр.В частности, по словам Линднера, с 1 января начнется масштабная реформа, направленная на со-финансирование расходов на содержание жилья в свете роста цен на ЖКХ. С 1 января вводятся также новые страховые выплаты, направленные на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации."Разработка этих мер началась", - сказал Линднер.

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/radikalizatsiya-1808306698.html

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, в мире