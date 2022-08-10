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Минфин ФРГ рассказал о мерах поддержки жителей в связи с ростом цен на газ - РИА Новости, 10.08.2022
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Минфин ФРГ рассказал о мерах поддержки жителей в связи с ростом цен на газ
Минфин ФРГ рассказал о мерах поддержки жителей в связи с ростом цен на газ - РИА Новости, 10.08.2022
Минфин ФРГ рассказал о мерах поддержки жителей в связи с ростом цен на газ
Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер анонсировал новые компенсации для граждан с 1 января в связи с ростом цен на газ и энергоносители. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:49
2022-08-10T11:49
германия
в мире
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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер анонсировал новые компенсации для граждан с 1 января в связи с ростом цен на газ и энергоносители."Многие столкнулись с ростом цен на газ, энергию, продовольствие. Одновременно экономические перспективы страны стали хрупкими. Мы видим, что прогнозы экономического роста корректируются в сторону понижения... Правительство ФРГ в этом году выдвинуло два значительных пакета мер для поддержки людей и компаний. В следующем году мы намерены продолжить эту работу", - сказал министр.В частности, по словам Линднера, с 1 января начнется масштабная реформа, направленная на со-финансирование расходов на содержание жилья в свете роста цен на ЖКХ. С 1 января вводятся также новые страховые выплаты, направленные на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации."Разработка этих мер началась", - сказал Линднер.
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германия, в мире
11:49 10.08.2022
 
Минфин ФРГ рассказал о мерах поддержки жителей в связи с ростом цен на газ

В Минфине Германии рассказали о мерах поддержки граждан с 1 января из-за роста цен на газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер анонсировал новые компенсации для граждан с 1 января в связи с ростом цен на газ и энергоносители.
"Многие столкнулись с ростом цен на газ, энергию, продовольствие. Одновременно экономические перспективы страны стали хрупкими. Мы видим, что прогнозы экономического роста корректируются в сторону понижения... Правительство ФРГ в этом году выдвинуло два значительных пакета мер для поддержки людей и компаний. В следующем году мы намерены продолжить эту работу", - сказал министр.
В частности, по словам Линднера, с 1 января начнется масштабная реформа, направленная на со-финансирование расходов на содержание жилья в свете роста цен на ЖКХ. С 1 января вводятся также новые страховые выплаты, направленные на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
"Разработка этих мер началась", - сказал Линднер.
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