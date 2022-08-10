https://ria.ru/20220810/germaniya-1808529228.html
Минфин ФРГ рассказал о мерах поддержки жителей в связи с ростом цен на газ
Минфин ФРГ рассказал о мерах поддержки жителей в связи с ростом цен на газ - РИА Новости, 10.08.2022
Минфин ФРГ рассказал о мерах поддержки жителей в связи с ростом цен на газ
Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер анонсировал новые компенсации для граждан с 1 января в связи с ростом цен на газ и энергоносители. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:49
2022-08-10T11:49
2022-08-10T11:49
германия
в мире
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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер анонсировал новые компенсации для граждан с 1 января в связи с ростом цен на газ и энергоносители."Многие столкнулись с ростом цен на газ, энергию, продовольствие. Одновременно экономические перспективы страны стали хрупкими. Мы видим, что прогнозы экономического роста корректируются в сторону понижения... Правительство ФРГ в этом году выдвинуло два значительных пакета мер для поддержки людей и компаний. В следующем году мы намерены продолжить эту работу", - сказал министр.В частности, по словам Линднера, с 1 января начнется масштабная реформа, направленная на со-финансирование расходов на содержание жилья в свете роста цен на ЖКХ. С 1 января вводятся также новые страховые выплаты, направленные на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации."Разработка этих мер началась", - сказал Линднер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220809/radikalizatsiya-1808306698.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире
Минфин ФРГ рассказал о мерах поддержки жителей в связи с ростом цен на газ
В Минфине Германии рассказали о мерах поддержки граждан с 1 января из-за роста цен на газ
БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер анонсировал новые компенсации для граждан с 1 января в связи с ростом цен на газ и энергоносители.
"Многие столкнулись с ростом цен на газ, энергию, продовольствие. Одновременно экономические перспективы страны стали хрупкими. Мы видим, что прогнозы экономического роста корректируются в сторону понижения... Правительство ФРГ
в этом году выдвинуло два значительных пакета мер для поддержки людей и компаний. В следующем году мы намерены продолжить эту работу", - сказал министр.
В частности, по словам Линднера, с 1 января начнется масштабная реформа, направленная на со-финансирование расходов на содержание жилья в свете роста цен на ЖКХ. С 1 января вводятся также новые страховые выплаты, направленные на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
"Разработка этих мер началась", - сказал Линднер.