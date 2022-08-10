https://ria.ru/20220810/germaniya-1808512869.html

Жителей Германии предупредили о значительном росте налогов

Жителей Германии предупредили о значительном росте налогов - РИА Новости, 10.08.2022

Жителей Германии предупредили о значительном росте налогов

С 1 января почти 48 миллионов граждан Германии столкнутся со значительным ростом налогов, это опасно для экономического развития, заявил журналистам в Берлине... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:17

2022-08-10T11:17

2022-08-10T12:21

в мире

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. С 1 января почти 48 миллионов граждан Германии столкнутся со значительным ростом налогов, это опасно для экономического развития, заявил журналистам в Берлине глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер."Помимо роста цен на продовольствие и газ, 48 миллионам с 1 января грозит значительное повышение налогов. Во время роста цен на продукты и хрупкой экономической перспективы люди могут быть обложены дополнительными налогами на сумму 10 миллардов евро. Повседневная жизнь станет еще дороже, конъюнктура ослабнет... В такие времена повышать налоги - это несправедливо и опасно для экономического развития", - сказал Линднер.Для того чтобы смягчить последствия данных шагов для населения, правительство готовит "закон о выравнивании инфляции", с помощью которого "можно предотвратить путем упущения эту "холодную прогрессию", это повышение цен", сказал Линднер. Он пояснил, что "политически можно поддерживать повышение налогов", но "необходимо добиться большинства в парламенте и в обществе". Проводить данную политику втайне от населения - это неприемлемо, сказал министр.Согласно будущему закону, по словам Линднера, будет изменен "линейно-прогрессивный налоговый тариф", будет увеличены детские пособия. Речь идет о сумме порядка 10 млрд евро, эти средства должны компенсировать "этот рост налогов"."Холодная прогрессия", которую также иногда называют ползучим или тайным повышением налога, ведет фактически к обесцениванию денег при формальном росте зарплат и выплат. Ставка НДС в Германии является прогрессивной, т. е. увеличивается при росте зарплаты. Чем выше зарплата - чем больше налоговая нагрузка. При значительном росте инфляции, которая наблюдается в Германии в настоящее время, товары и услуги становятся дороже. Таким образом, при росте зарплат в абсолютном выражении купить на них можно меньше, потому что цены выросли и объем зарплаты-нетто уменьшился за счет налогов.В 2022 году в Германии будет поэтапно увеличена минимальная оплата труда - она составит к концу году 12 евро за час - в конце 2021 года 9,6 евро. Пенсионные пособия также будут увеличены - на 5,35% в Западной Германии и на 6,12% в Восточной Германии. Это самый сильный рост почти за 40 лет. Обязательство о росте зарплат приняло на себя правительство канцлера Ольфа Шольца, это обещание стало частью предвыборной программы коалиции.

https://ria.ru/20220809/aktivisty-1808361868.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/radikalizatsiya-1808306698.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия