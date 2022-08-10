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ВС России уничтожили немецкую боевую машину Gepard под Николаевом - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/gepard-1808534628.html
ВС России уничтожили немецкую боевую машину Gepard под Николаевом
ВС России уничтожили немецкую боевую машину Gepard под Николаевом - РИА Новости, 10.08.2022
ВС России уничтожили немецкую боевую машину Gepard под Николаевом
Российские военные уничтожили под Николаевом немецкую самоходную установку "Гепард", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:03
2022-08-10T13:37
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
николаевская область
германия
зрк с-300
россия
украина
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Николаевом немецкую самоходную установку "Гепард", сообщили в Минобороны."В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард", — заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.Кроме того, в районе Краматорска уничтожена пусковая установка ЗРК С-300.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары по военным объектам и уже существенно снизила обороноспособность ВСУ.
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ситуация в днр и лнр, в мире, николаевская область, германия, зрк с-300, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
12:03 10.08.2022 (обновлено: 13:37 10.08.2022)
 
ВС России уничтожили немецкую боевую машину Gepard под Николаевом

Минобороны: ВС России уничтожили немецкую боевую машину Gepard под Николаевом

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Германская зенитная самоходная установка Gepard
Германская зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская зенитная самоходная установка Gepard. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Николаевом немецкую самоходную установку "Гепард", сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард", — заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
Кроме того, в районе Краматорска уничтожена пусковая установка ЗРК С-300.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары по военным объектам и уже существенно снизила обороноспособность ВСУ.
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