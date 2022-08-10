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ВС России уничтожили немецкую боевую машину Gepard под Николаевом

ВС России уничтожили немецкую боевую машину Gepard под Николаевом - РИА Новости, 10.08.2022

ВС России уничтожили немецкую боевую машину Gepard под Николаевом

Российские военные уничтожили под Николаевом немецкую самоходную установку "Гепард", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:03

2022-08-10T12:03

2022-08-10T13:37

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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николаевская область

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зрк с-300

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Николаевом немецкую самоходную установку "Гепард", сообщили в Минобороны."В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард", — заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.Кроме того, в районе Краматорска уничтожена пусковая установка ЗРК С-300.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары по военным объектам и уже существенно снизила обороноспособность ВСУ.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, николаевская область, германия, зрк с-300, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины