https://ria.ru/20220810/genplan-1808564577.html

В Подмосковье установили возможность изменений в генплане

В Подмосковье установили возможность изменений в генплане - РИА Новости, 10.08.2022

В Подмосковье установили возможность изменений в генплане

Депутаты Мособлдумы установили возможность внесения изменений в генплан для части населенного пункта, соответствующее решение было принято в среду. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:31

2022-08-10T13:31

2022-08-10T13:31

новости подмосковья

московская областная дума

игорь брынцалов

общество

мособлдума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы установили возможность внесения изменений в генплан для части населенного пункта, соответствующее решение было принято в среду.Законопроектом предполагалось установить возможность внесения изменений в генеральный план в отношении части населенного пункта, численностью населения больше 50 тысяч человек. Это позволит оперативно вносить локальные изменения в отношении части сравнительно большого населенного пункта без подготовки изменений на всю территорию такого населенного пункта.Изменениями срок размещения проекта региональных нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте сокращается с двух месяцев до 15 рабочих дней."Решение принято", - сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20220810/mosoblduma-1808529349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская областная дума, игорь брынцалов, общество, мособлдума, московская область (подмосковье)