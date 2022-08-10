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В Подмосковье установили возможность изменений в генплане - РИА Новости, 10.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220810/genplan-1808564577.html
В Подмосковье установили возможность изменений в генплане
В Подмосковье установили возможность изменений в генплане - РИА Новости, 10.08.2022
В Подмосковье установили возможность изменений в генплане
Депутаты Мособлдумы установили возможность внесения изменений в генплан для части населенного пункта, соответствующее решение было принято в среду. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:31
2022-08-10T13:31
новости подмосковья
московская областная дума
игорь брынцалов
общество
мособлдума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы установили возможность внесения изменений в генплан для части населенного пункта, соответствующее решение было принято в среду.Законопроектом предполагалось установить возможность внесения изменений в генеральный план в отношении части населенного пункта, численностью населения больше 50 тысяч человек. Это позволит оперативно вносить локальные изменения в отношении части сравнительно большого населенного пункта без подготовки изменений на всю территорию такого населенного пункта.Изменениями срок размещения проекта региональных нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте сокращается с двух месяцев до 15 рабочих дней."Решение принято", - сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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московская областная дума, игорь брынцалов, общество, мособлдума, московская область (подмосковье)
13:31 10.08.2022
 

В Подмосковье установили возможность изменений в генплане

© РИА Новости / Илья ПиталевСпикер Мособлдумы Игорь Брынцалов
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы установили возможность внесения изменений в генплан для части населенного пункта, соответствующее решение было принято в среду.
Законопроектом предполагалось установить возможность внесения изменений в генеральный план в отношении части населенного пункта, численностью населения больше 50 тысяч человек. Это позволит оперативно вносить локальные изменения в отношении части сравнительно большого населенного пункта без подготовки изменений на всю территорию такого населенного пункта.
Изменениями срок размещения проекта региональных нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте сокращается с двух месяцев до 15 рабочих дней.
"Решение принято", - сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Зал заседаний Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
11:49Новости Подмосковья
В Подмосковье увеличили срок передачи арендаторам областных объектов
 
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаИгорь БрынцаловОбществоМособлдумаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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