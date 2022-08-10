https://ria.ru/20220810/frt-1808515119.html

Тимофеев: набсовет ФРТ примет решения в отношении 10 тысяч дольщиков

Тимофеев: набсовет ФРТ примет решения в отношении 10 тысяч дольщиков - РИА Новости, 10.08.2022

Тимофеев: набсовет ФРТ примет решения в отношении 10 тысяч дольщиков

Наблюдательный совет Фонда развития территорий (ФРТ) планирует принять решения в отношении жилых объектов, пострадавшими по которым признаны 10,1 тысячи... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:21

2022-08-10T11:21

2022-08-10T11:21

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

жилье

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МОСКВА, 10 авг - РИА Недвижимость. Наблюдательный совет Фонда развития территорий (ФРТ) планирует принять решения в отношении жилых объектов, пострадавшими по которым признаны 10,1 тысячи человек, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев."В настоящее время в работе фонда находятся 252 объекта. Пострадавшими по ним признаны 10,1 тысячи человек в 35 регионах РФ. При этом более 60% граждан приходится всего на пять регионов", - сказал он.В этот список входят Московская область, Чувашская Республика, Ульяновская область, Краснодарский и Красноярский края. "Суммарно от них заявлено в фонд 134 объекта, по которым планируется восстановить в правах 6,2 тысячи человек. Работа предстоит большая, однако, как показывает практика, при должном внимании и контроле со стороны региона и оперативном взаимодействии с фондом она выполнима", - отметил Тимофеев.При этом обязательным условием для рассмотрения проблемных объектов наблюдательным советом фонда является введение в отношении застройщиков конкурсной процедуры и предоставление регионами в фонд полных комплектов документов по каждому долгострою."Так, из заявленных регионами в этом году объектов примерно по 40% застройщики не признаны банкротами. Это достаточно много. Процедура введения конкурсного производства и формирования реестра требований занимают порядка шести месяцев. Поэтому какие-то объекты мы успеем рассмотреть до конца года, а какие-то уйдут на начало 2023 года", - пояснил главный управляющий директор фонда.Он добавил, что если бы не дополнительный объем поступивших на рассмотрение в 2022 году объектов, то фонд за текущий год успел бы принять все решения по проблемным объектам, ранее заявленным субъектами.Тимофеев отметил, что в целом количество обманутых дольщиков в России снижается. "Количество, конечно, снижается, потому что заканчиваются объекты, которые строятся по старым схемам. У нас на начало года было порядка 130 тысяч дольщиков, которые нуждались в защите, а к концу первого полугодия механизмами фонда и регионов были решены проблемы почти 25 тысяч пострадавших граждан. На этот год мы ставили себе план в 47 тысяч человек, более того, мы его постараемся перевыполнить", - подчеркнул он.При этом, по его словам, несмотря на экономические трудности, проблему обманутых дольщиков планируется решить до конца следующего года. "У нас есть твердая уверенность, что к концу 2023 года мы закроем вопрос с обманутыми дольщиками. Это, конечно, непростая задача, но у нас есть все необходимые для этого инструменты", - добавил Тимофеев.

https://ria.ru/20220728/dolgostroi-1805550208.html

https://ria.ru/20220720/vzyaskaniya-1803717570.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье