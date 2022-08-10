https://ria.ru/20220810/foto-1808494163.html

Немецкий министр извинилась за возмутительные фотографии с Кличко

Немецкий министр извинилась за возмутительные фотографии с Кличко - РИА Новости, 10.08.2022

Немецкий министр извинилась за возмутительные фотографии с Кличко

Главе Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришлось извиниться за фотографии, сделанные в Киеве в июле, пишет Die Welt. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:44

2022-08-10T09:44

2022-08-10T13:02

в мире

виталий кличко

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

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евросоюз

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главе Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришлось извиниться за фотографии, сделанные в Киеве в июле, пишет Die Welt.Так, на этих кадрах Фезер вместе с министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем и мэром украинской столицы Виталием Кличко угощается шампанским на балконе и смеется. Чиновнице пришлось объясняться за снимки на встрече с журналистами RND в Потсдаме, она заявила, что сожалеет о фотографиях."Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны", — заявила она.Глава МВД объяснила, что фото в целом соответствовали атмосфере в украинской столице."Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами", — рассказала она.Однако подобных объяснений не хватило читателям газеты. Многие комментаторы уличили Фезер в лицемерии, поскольку подобные визиты на Украину оплачиваются за счет налогоплательщиков."Она сожалеет, что это стало достоянием общественности, а не о самом моменте", — считает Tamino A."Если она не оплатила поездку сама, то это может стать поводом для обращения в Федеральную аудиторскую службу", — заметил Adam C."Вопрос в том, какое отношение она имеет к Кличко! Министр внутренних дел и министр труда на Украине — о чем они договариваются? Вечный безвизовый режим или свобода передвижения для украинцев, как для граждан ЕС? Наем работников? Одно можно сказать наверняка: нам это будет стоить денег", — написала Gabriele S.Ранее немецкий бундестаг заявил о невозможности адекватно оценить вероятность неконтролируемого распространения оружия, которое Запад поставляет Киеву. Кабмин поддержал инициативу ЕС о создании национального банка данных для регистрации ввозимых на Украину вооружений.

https://ria.ru/20220807/germaniya-1807881101.html

https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805539973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, виталий кличко, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, потсдам, евросоюз