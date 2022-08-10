https://ria.ru/20220810/foto-1808494163.html
Немецкий министр извинилась за возмутительные фотографии с Кличко
Немецкий министр извинилась за возмутительные фотографии с Кличко - РИА Новости, 10.08.2022
Немецкий министр извинилась за возмутительные фотографии с Кличко
Главе Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришлось извиниться за фотографии, сделанные в Киеве в июле, пишет Die Welt. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:44
2022-08-10T09:44
2022-08-10T13:02
в мире
виталий кличко
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
киев
потсдам
евросоюз
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главе Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришлось извиниться за фотографии, сделанные в Киеве в июле, пишет Die Welt.Так, на этих кадрах Фезер вместе с министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем и мэром украинской столицы Виталием Кличко угощается шампанским на балконе и смеется. Чиновнице пришлось объясняться за снимки на встрече с журналистами RND в Потсдаме, она заявила, что сожалеет о фотографиях."Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны", — заявила она.Глава МВД объяснила, что фото в целом соответствовали атмосфере в украинской столице."Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами", — рассказала она.Однако подобных объяснений не хватило читателям газеты. Многие комментаторы уличили Фезер в лицемерии, поскольку подобные визиты на Украину оплачиваются за счет налогоплательщиков."Она сожалеет, что это стало достоянием общественности, а не о самом моменте", — считает Tamino A."Если она не оплатила поездку сама, то это может стать поводом для обращения в Федеральную аудиторскую службу", — заметил Adam C."Вопрос в том, какое отношение она имеет к Кличко! Министр внутренних дел и министр труда на Украине — о чем они договариваются? Вечный безвизовый режим или свобода передвижения для украинцев, как для граждан ЕС? Наем работников? Одно можно сказать наверняка: нам это будет стоить денег", — написала Gabriele S.Ранее немецкий бундестаг заявил о невозможности адекватно оценить вероятность неконтролируемого распространения оружия, которое Запад поставляет Киеву. Кабмин поддержал инициативу ЕС о создании национального банка данных для регистрации ввозимых на Украину вооружений.
https://ria.ru/20220807/germaniya-1807881101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий кличко, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, потсдам, евросоюз
09:44 10.08.2022 (обновлено: 13:02 10.08.2022)
Немецкий министр извинилась за возмутительные фотографии с Кличко
Die Welt: глава МВД Германии Фезер извинилась за скандальные фотографии с мэром Кличко
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Главе Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришлось извиниться за фотографии, сделанные в Киеве в июле, пишет Die Welt
.
Так, на этих кадрах Фезер вместе с министром труда и социальной политики ФРГ
Хубертусом Хайлем и мэром украинской столицы Виталием Кличко
угощается шампанским на балконе и смеется. Чиновнице пришлось объясняться за снимки на встрече с журналистами RND в Потсдаме
, она заявила, что сожалеет о фотографиях.
"Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева
Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны", — заявила она.
Глава МВД объяснила, что фото в целом соответствовали атмосфере в украинской столице.
"Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами", — рассказала она.
Однако подобных объяснений не хватило читателям газеты. Многие комментаторы уличили Фезер в лицемерии, поскольку подобные визиты на Украину
оплачиваются за счет налогоплательщиков.
"Она сожалеет, что это стало достоянием общественности, а не о самом моменте", — считает Tamino A.
"Если она не оплатила поездку сама, то это может стать поводом для обращения в Федеральную аудиторскую службу", — заметил Adam C.
"Она получила футболку с принтом "Я тоже была в Киеве"?" — поинтересовался Drösel.
"Вопрос в том, какое отношение она имеет к Кличко! Министр внутренних дел и министр труда на Украине — о чем они договариваются? Вечный безвизовый режим или свобода передвижения для украинцев, как для граждан ЕС
? Наем работников? Одно можно сказать наверняка: нам это будет стоить денег", — написала Gabriele S.
"Когда во время визита немецкого политика в Киев хлопают пробки от шампанского, немецкому налогоплательщику становится дорого", — подытожила Christa M.
Ранее немецкий бундестаг заявил о невозможности адекватно оценить вероятность неконтролируемого распространения оружия, которое Запад поставляет Киеву. Кабмин поддержал инициативу ЕС о создании национального банка данных для регистрации ввозимых на Украину вооружений.